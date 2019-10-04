İsveçli bilim insanları güneş enerjisini 18 yıl depolayan bir sıvı keşfetti

İsveç'nin Chalmers Teknoloji Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının keşfettiği "solar termal yakıtı" adı verilen bu sıvı, güneşten toplanan enerjiyi 18 yıl boyunca saklayabiliyor. Bu yöntemin temiz ve yenilenebilir enerji alanında çığır açması bekleniyor.

Ayrıca bu sıvı ile birlikte daha önce yüzde 20'lerde olan güneş enerjisinin kullanım potansiyelinin yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor. Sıvının kilogram başına 250 Watt enerji saklayabildiği söyleniyor. Bu yoğunluk, Tesla’nın Powerball bataryalarının 2 katı.

Güneş enerjisinin en büyük dezavantajlarından biri enerjiyi depolama sorunu.

Keşfedilen sistem, karbon, hidrojen ve nitrojenden oluşan "norbornadiyen" molekülü. Güneş ışığı bu moleküle vurduğunda, sıvının atom bağları değişerek izomere dönüşüyor ve enerjiyi ısı olarak stokluyor.

Araştırmacılar bu teknolojinin geleceğinden umutlular. Kısa süre içinde saklanan enerji miktarının daha da artırılabileceğini düşünüyorlar. Bu teknolojinin önümüzdeki 10 yıl içinde ticarileştirilmesi bekleniyor.

