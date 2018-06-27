İsviçre 2 - 2 Kosta Rika (Maç özeti)

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kosta Rika, Nizhny Novgorod Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bu sonuçla puanını 5'e yükselten İsviçre gruptan çıkan ikinci takım olurken, Kosta Rika ise turnuvaya veda etti.
Stat: Nizhny Novgorod
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)
İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 60 Zakaria), Xhaka, Shaqiri (Dk. 81 Lang), Dzemaili, Embolo, Gavranovic (Dk. 69 Drmic)
Kosta Rika: Navas, Oviedo, Waston, Gonzalez, Acosta, Gamboa (Dk. 90+3 Smith), Guzman (Dk. 90+1 Azofeifa), Borges, Bryan Ruiz, Colindres (Dk. 81 Wallace), Campbell
Goller: Dk. 31 Dzemaili, Dk. 88 Drmic (İsviçre), Dk. 56 Waston, Dk. 90+3 Sommer (Kendi kalesine) (Kosta Rika)
Sarı kartlar: Dk. 11 Gamboa, Dk. 29 Cambell, Dk. Waston (Kosta Rika), Dk. 37 Lichtsteiner, Dk. 75 Zakaria, Dk. 83 Schar (İsviçre)
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