İsviçre 2 - 2 Kosta Rika (Maç özeti)

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda İsviçre ile Kosta Rika, Nizhny Novgorod Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

dakikada Blerim Dzemaili, İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci hızlı başlayan Kosta Rika 56. dakikada Kendall Waston'un golüyle eşitliği yakaladı. 88. dakikada Josip Drmic, fileleri havalandırarak İsviçre'yi yeniden öne geçirdi. 90+2. dakikada Kosta Rika penaltı kazandı. 90+3. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bryan Ruiz maçın skorunu belirledi. (2-2)

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten İsviçre gruptan çıkan ikinci takım olurken, Kosta Rika ise turnuvaya veda etti.

Stat: Nizhny Novgorod

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 60 Zakaria), Xhaka, Shaqiri (Dk. 81 Lang), Dzemaili, Embolo, Gavranovic (Dk. 69 Drmic)

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Waston, Gonzalez, Acosta, Gamboa (Dk. 90+3 Smith), Guzman (Dk. 90+1 Azofeifa), Borges, Bryan Ruiz, Colindres (Dk. 81 Wallace), Campbell

Goller: Dk. 31 Dzemaili, Dk. 88 Drmic (İsviçre), Dk. 56 Waston, Dk. 90+3 Sommer (Kendi kalesine) (Kosta Rika)

Sarı kartlar: Dk. 11 Gamboa, Dk. 29 Cambell, Dk. Waston (Kosta Rika), Dk. 37 Lichtsteiner, Dk. 75 Zakaria, Dk. 83 Schar (İsviçre)

