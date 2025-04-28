Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İsviçre'de görüp Türkiye'ye dönünce yaptırdı! Ofisine sistemi kurdu, izlemeye doyamıyor: "İnsanı rahatlatıyor"

Aydın’da tarım aletleri üretimi yapan iş insanı Hidayet Gülpınar, İsviçre’de gördüğü bir köy evinden esinlenerek ofisine cam kovanlar kurdu.

İsviçre'de görüp Türkiye'ye dönünce yaptırdı! Ofisine sistemi kurdu, izlemeye doyamıyor: "İnsanı rahatlatıyor"

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın sahibi Hidayet Gülpınar, iki yıl önce iş gezisi için gittiği İsviçre'de bir dağ köyünde, evin içinde cam kovanlarda arı yetiştirildiğini gördü. Bu deneyimden etkilenen Gülpınar, Aydın’a döndüğünde ofisine benzer bir sistem kurmaya karar verdi.

aydinlijpeg-NuNuS_BPqEKKiLTO0bOO

Marangoz bir arkadaşının yardımıyla iki yüzü cam olan, açılır kapanır özellikte bir kovan tasarlatan Gülpınar, daha sonra Denizli’den temin ettiği arıları 16 peteğin bulunduğu iki kovana yerleştirdi. Kovanlara dışarıdan giriş-çıkış yapabilmeleri için özel bir boru sistemi kuran Gülpınar, düzenli olarak peteklerin bakımını yapıyor, parazit kontrollerini ihmal etmiyor ve zaman zaman arılara vitamin takviyesi uyguluyor.

d1afa775849a2eec446f4293ad99c611

"BURASI TERAPİ MERKEZİ GİBİ"

Ofisinde oluşturduğu bu özel ortamın kendisine huzur verdiğini belirten Gülpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“O arı sesi dahi insanı rahatlatıyor. Sanki hafif bir müzik dinler gibi. Gerçekten çok iyi, rahatlatıcı bir duygu. Çayımı, kahvemi içerken arılara bakarak dinleniyorum. Burası adeta bir terapi merkezi.” Gülpınar, ofisine gelen misafirlerin kovanı fark ettiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatarak, “İlk başta kimse kovanı fark etmiyor. Fark ettiklerinde ise büyük ilgi gösteriyorlar. Hatta pazarlık yaparken espriyle 'Kovanın kapağını açarım, kapıyı da kilitlerim, kaçarsınız' diyerek şakalaşıyoruz.” dedi.

thumbs_b_c_059784f25377935895df7

"ARILARIN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANMIYOR"

Kurduğu sistemin arıların doğal davranışlarına zarar vermediğini vurgulayan Gülpınar, “Arılar özgürce dışarı çıkıp polen taşıyor ve bal üretiyorlar. Bulunduğumuz organize sanayi bölgesinde çiçek de bol. Bu tamamen hobi amaçlı bir çalışma, ticari bir amaç taşımıyor.” diye konuştu. (AA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağız ülseri sandı! Görmezden gelince hayatı karardı...Ağız ülseri sandı! Görmezden gelince hayatı karardı...
Her evde var ama sarayda yasak! Eski kraliyet hizmetçisi itiraf ettiHer evde var ama sarayda yasak! Eski kraliyet hizmetçisi itiraf etti

Anahtar Kelimeler:
Aydın İsviçre arı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...

Gram altında son durum! Güvenli limana talepte...

Emekli için kritik 'seyyanen' detayı

Emekli için kritik 'seyyanen' detayı

İsrailli turist Japonya'da ortalığı karıştırdı! O belgeyi imzalatmak isteyince...

İsrailli turist Japonya'da ortalığı karıştırdı! O belgeyi imzalatmak isteyince...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Ünlü zincir marketin patatesleri acilen toplatılıyor! Geri çağırıldı...

Bedeni çürümeden nasıl duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı!

Bedeni çürümeden nasıl duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.