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Ülke referanduma gidiyor! İnekler boynuzlu mu olsun? Boynuzsuz mu?

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

İsviçre dünyada eşine az rastlanır bir soruya cevap bulmak için sandık başına gidiyor! İnekler boynuzlu mu olsun, boynuzsuz mu? Boynuzlu inek sahiplerine hükümet desteği verilsin mi? Bu hafta sonu konuya ilişkin kararı vermek için İsviçreliler referanduma gidiyor.

Ülke referanduma gidiyor! İnekler boynuzlu mu olsun? Boynuzsuz mu?

İsviçre bu pazar günü ülkenin ulusal sembollerinden biri olan ve turistlerin bile görmeye gittiği inekler hakkında bir referandum düzenleyecek: Soru, inekler boynuzlu mu olsun, boynuzsuz mu? Boynuzlu ineklere hükümet desteği verilsin mi?

İNEKLERİN BOYNUZLARI AMELİYATLA ALINIYOR

İsviçre’deki ineklerin yaklaşık yüzde 75’inin boynuzları alınıyor veya genetik olarak boynuzsuz doğuyorlar. Boynuzsuz ineklerin daha az yer kapladıkları için daha az maliyetli olduğu belirtiliyor.

İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul ise bu uygulamanın hayvanların onuruna zarar verdiğini söyleyerek dokuz yıldır kamuoyu yaratmaya çalışıyor.

İsviçreli çiftçi, “Onlara oldukları gibi saygı duymalıyız. Boynuzlarıyla bırakmalıyız. Onlara baktığınızda başları hep gurur duyar gibi yukarıda. Ama boynuzlarını kestiğinizde üzgün görünüyorlar” diyor.

İneklerin boynuzları sayesinde iletişim kurduğunu ve vücut ısılarını koruduklarını söyleyen Capaul, hükümetin boynuzlu inek sahiplerine yıllık yaklaşık 200 dolar sübvansiyon vermesini ve bu sayede ineklerin boynuzlarının kesilmemesini istiyor. Capaul, 100 bin imza toplayarak konuyu sandığa taşımayı da başardı.

Anketler ise başa baş gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre referandum inek boynuz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizdede hükümet hırsızmı degilmi seçimine gidilsin
Adamların sıkıntı yaptığı şeye bak!..İsviçre bizi kıskanıyeaa:)
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