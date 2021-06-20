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İsviçre -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takım'ın küçük de olsa üçüncü olarak gruptan çıkma ümidi var. EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı 2 maçta puan alamayan ve -5 averajı bulunan A Milli Futbol Takımı, bugün Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak. Milliler kazanırsa diğer gruplardaki sonuçlara göre üst tura çıkabilir. Peki İsviçre Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli maç öncesinde son detaylar.

İsviçre -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor.

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İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. Ay-yıldızlı ekibimizde Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Cengiz, Ozan, İrfan, Hakan ve Burak.

İSVİÇRE: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Gavranovic.

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ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

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Türkiye Milli Futbol Takımı İsviçre Milli Futbol Takımı
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