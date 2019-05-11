It Chapter 2 için ilk tanıtım videosu nihayet yayınlandı

Nitekim bu başarının ardından devam filminin gelmesine de kesin gözüyle bakılıyordu. Bir süredir çekimleri devam eden It Chapter 2 için merakla beklenen ilk tanıtım videosu geçtiğimiz gün yayınlandı. Dilerseniz bu videoya yukarıdan göz atabilirsiniz.

Devam filmi, ilk filmden 27 yıl sonrasını konu ediniyor. İlk filmde yaşanan olaylardan 27 yıl sonra gelen çağrı ile bir araya gelen Ezikler Kulübü üyelerinin hikayesine odaklanacak olan filmin kadrosunda Bill Hader, James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Andy Bean ve Isaiah Mustafa gibi isimler yer alıyor.

Pennywise karakterini ise bir kez daha Bill Skarsgård canlandıracak. Yönetmen koltuğunda ilk filmde de olduğu gibi Andy Muschietti oturuyor. Gary Dauberman’ın senaryosunu yazdığı filmin 6 Eylül’de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Fragmanı izlemek için buraya tıklayınız

