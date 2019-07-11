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It: Chapter Two’dan yeni görseller yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

James McAvoy ve Jessica Chastain’li It: Chapter Two’dan yeni görseller yayınlandı.

It’nin devam filmi It: Chapter Two’dan yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Genç aktör Bill Skarsgård’ın Pennywise olarak geri döneceği filmin oyuncu kadrosu ise çok iddialı. Korku filmi hayranlarının heyecanla beklediği serinin ikinci filminde, Losers’ Club üyelerinin 27 yıl sonra yeniden bir araya gelip Pennywise’ın estirdiği terörden kurtulma mücadelesini konu alıyor. Losers’ Club üyelerinin yetişkin hallerini Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Andy Bean, James Ransone, Jay Ryan ve Isaiah Mustafa canlandırıyor. Filmde ayrıca ödüllü genç yönetmen Xavier Dolan da rol alıyor.

Yönetmen koltuğuna bir kez daha Andy Muschietti’nin oturduğu filmin senaryosunu ilk filmde olduğu gibi gibi Gary Dauberman kaleme aldı. It: Chapter Two, 6 Eylül‘de vizyona girecek.

It: Chapter Two’dan yeni görseller yayınlandı

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