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İtalya artık rekorun tek sahibi

06.09.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

İtalya artık rekorun tek sahibi

EURO 2020 Şampiyonu İtalya, milli takım seviyesinde önemli bir rekoru da eline geçirdi.

İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.

Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-Yunanistan: 1-1

İspanya-Gürcistan: 4-0

C Grubu

Bulgaristan-Litvanya: 1-0

İsviçre-İtalya: 0-0

E Grubu

Belarus-Galler: 2-3

Belçika-Çekya: 3-0

I Grubu

Arnavutluk-Macaristan: 1-0

İngiltere-Andorra: 4-0

San Marino-Polonya: 1-7

J Grubu

İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

Romanya-Lihtenştayn: 2-0

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milli Futbol Takımı
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