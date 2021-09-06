İtalya artık rekorun tek sahibi

EURO 2020 Şampiyonu İtalya, milli takım seviyesinde önemli bir rekoru da eline geçirdi.
İsviçre deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılan İtalya, 36 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve milli takım seviyesinde rekor kırdı.
Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 12 gol gördü.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Kosova-Yunanistan: 1-1
İspanya-Gürcistan: 4-0
C Grubu
Bulgaristan-Litvanya: 1-0
İsviçre-İtalya: 0-0
E Grubu
Belarus-Galler: 2-3
Belçika-Çekya: 3-0
I Grubu
Arnavutluk-Macaristan: 1-0
İngiltere-Andorra: 4-0
San Marino-Polonya: 1-7
J Grubu
İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2
Almanya-Ermenistan: 6-0
Romanya-Lihtenştayn: 2-0
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