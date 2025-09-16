Mynet Trend

İtalya, Büyük Kanal’da yüzen turist çifte kente giriş yasağı getirdi

İtalya'nın Venedik kentinde bir çifte, tarihi Büyük Kanal’da yüzdükleri gerekçesiyle kent merkezine giriş yasağı getirildi.

İtalya’nın Venedik kentinde 35 yaşındaki bir İngiliz ve 25 yaşındaki Rumen sevgilisi, tarihi Büyük Kanal’a atlayarak yüzdükleri gerekçesiyle kent merkezine girişten menedildi. Çifte, yerel kurallar gereği ‘kentin sularında yıkanırken uygunsuz davranışlarda bulunmak’ suçlamasıyla 450 avro para cezası kesildi.

Yetkililerin aktardığına göre gondolcular, tatillerinin sonunu kutlayan çiftin kanalda yüzdüğünü fark ederek belediyeye bildirdi. Venedik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Karar derhal yürürlüğe girmiş ve tatillerini fiilen sonlandırmıştır” ifadesi kullanıldı.

Venedik Belediye Başkan Yardımcısı Simone Venturini, son dönemde şehirde kural ihlali olduğunu ve fazla turist geldiğini vurgulayarak, sadece bu yıl bin kişinin şehre girişinin engellendiğini belirtti.

İtalya
