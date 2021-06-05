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İtalya Çekya'yı rahat geçti

05.06.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın rakibi olan İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya Çekya'yı rahat geçti

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı rahat geçti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya rakibini 4-0 yenmeyi başardı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri; 23. dakikada Ciro Immobile, 42. dakikada Nicolo Barella, 66. dakikada Lorenzo İnsigne ve 73. dakikada Domenico Berardi kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: REUTERS

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İtalya
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