İtalya Çekya'yı rahat geçti

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya, hazırlık maçında Çekya'yı rahat geçti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya rakibini 4-0 yenmeyi başardı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri; 23. dakikada Ciro Immobile, 42. dakikada Nicolo Barella, 66. dakikada Lorenzo İnsigne ve 73. dakikada Domenico Berardi kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: REUTERS
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