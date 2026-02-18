İtalya'da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu

Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya'da ulusal basındaki haberlere göre, Mont Blanc Dağı'nın eteklerinde bulunan Val Veny'de çığ altında kalan 3 kayakçıdan 2'si yaşamını yitirdi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Olay anına ait görüntülerde, aralarında çocukların ve ailelerin de bulunduğu kalabalığın yukarı doğru baktığı, ardından çığın bir anda hız kazanarak çam ağaçlarını devirip büyüyerek aşağı indiği görülüyor. Kayakçıların çığdan kaçmak için sağa sola koşuşturduğu, bazı kişilerin panikle yere düştüğü anlar dikkat çekti. Dev kar kütlesi saniyeler içinde bölgeyi beyaz bir bulutla kapladı.

Olayın ardından helikopterlerle havadan yapılan kurtarma operasyonunda, kar altından çıkarılan durumu kritik 1 kişi ise Torino'da hastaneye kaldırıldı.

BİR BAŞKA ÇIĞ HABERİ DAHA

Akşam saatlerinde basına yansıyan haberlerde de ülkenin kuzeyinden geçen Alp Dağları'nda bu sefer Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde bir çığ düşme hadisesi yaşandığı bildirildi.

Çığdan 4 kişinin etkilendiği, 3 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 4. kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ülkede 5 ve 7 Şubat'ta yine Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan farklı noktalarında meydana gelen çığ felaketleri sebebiyle en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır