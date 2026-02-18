Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İtalya'da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu

İçerik devam ediyor

İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya'da ulusal basındaki haberlere göre, Mont Blanc Dağı'nın eteklerinde bulunan Val Veny'de çığ altında kalan 3 kayakçıdan 2'si yaşamını yitirdi.

İtalya da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu 1

PANİK ANLARI KAMERADA

Olay anına ait görüntülerde, aralarında çocukların ve ailelerin de bulunduğu kalabalığın yukarı doğru baktığı, ardından çığın bir anda hız kazanarak çam ağaçlarını devirip büyüyerek aşağı indiği görülüyor. Kayakçıların çığdan kaçmak için sağa sola koşuşturduğu, bazı kişilerin panikle yere düştüğü anlar dikkat çekti. Dev kar kütlesi saniyeler içinde bölgeyi beyaz bir bulutla kapladı.

İtalya da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu 2

Olayın ardından helikopterlerle havadan yapılan kurtarma operasyonunda, kar altından çıkarılan durumu kritik 1 kişi ise Torino'da hastaneye kaldırıldı.

İtalya da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu 3

BİR BAŞKA ÇIĞ HABERİ DAHA

Akşam saatlerinde basına yansıyan haberlerde de ülkenin kuzeyinden geçen Alp Dağları'nda bu sefer Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde bir çığ düşme hadisesi yaşandığı bildirildi.

İtalya da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu 4

Çığdan 4 kişinin etkilendiği, 3 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 4. kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İtalya da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu 5

Ülkede 5 ve 7 Şubat'ta yine Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan farklı noktalarında meydana gelen çığ felaketleri sebebiyle en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya da beyaz felaket! Kayakçılar saniyeler içinde kar bulutunun içinde kayboldu 6

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı!Kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı: 4 ölü, 29 yaralı!
HIV pozitif olduğunu sakladı, dava açıldı! Mahkemeden çarpıcı kararHIV pozitif olduğunu sakladı, dava açıldı! Mahkemeden çarpıcı karar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya kayak Çığ bulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.