“Esnet geçer” denildi: Kemik kanseri çıktı! Amputasyon geçirmek zorunda kaldı

Bacağındaki ağrı için “esnet geçer” denilen 30 yaşındaki Courtney Echerd’e yapılan tetkikler sonrası kemik kanseri teşhisi konuldu. Genç kadın, kemoterapiye rağmen leğen kemiğinin bir kısmıyla birlikte bacağının alındığı nadir bir amputasyon geçirmek zorunda kaldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan 30 yaşındaki Courtney Echerd’in kabusu, sol bacağındaki ağrıyla başladı. İlk etapta doktora giden genç kadına fizyoterapi, jel ve esneme hareketleri önerildi. Ancak ikinci kontrolde esnekliğinde ciddi azalma fark edilince röntgen ve MR çekildi.

Tetkikler sonrası Courtney, bir onkoloğa yönlendirildi ve yapılan biyopsi sonucunda osteosarkom (kemik kanseri) teşhisi konuldu.

“AMPUTASYON İHTİMALİ OLDUĞUNU DUYUNCA KUSTUM”

Genç kadın, kemoterapi sürecinin ardından bacağının kurtarılamayacağını ve leğen kemiğinin bir kısmıyla birlikte alınması gerektiğini öğrendi. Hemipelvektomi adı verilen bu operasyon, en nadir amputasyon türlerinden biri olarak biliniyor.

“Bunun bir ihtimal olduğunu öğrendiğimde kustum. Sadece birkaç ay kemoterapi görüp hayatıma döneceğimi sanıyordum” diyen Courtney, amputasyonun pelvis bölgesinde olabileceğini hiç düşünmediğini söyledi.

MASUM BAŞLAYAN AĞRI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Aralık 2021’de başlayan ağrının başta sıradan göründüğünü belirten Courtney, bir süre sonra ayak parmaklarına dokunamadığını fark etti. Trende otururken belinin alt kısmında küçük bir şişlik hissetmesiyle yeniden doktora başvurdu.

Biyopsi için leğen kemiğine matkapla girilerek örnek alındı ve kanser kesinleşti. Doktorlar, kemoterapi sonrası amputasyon gerekip gerekmediğine karar verileceğini söyledi.

Courtney, bacağını kaybetmemek için diyetine sadık kaldığını, soğuk su terapileri ve kızılötesi sauna gibi uygulamaları aksatmadığını anlattı. Ancak tedavi sonrası tam amputasyon kaçınılmaz oldu.

Ocak 2024’te ameliyat edilen genç kadın, “Hayatımın her yönü değişti. Günde dört kez yürüyüş yapardım. En çok bunu özlüyorum” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci dile getirdi.

