İtalya'da bir rahip cinsel tacizden gözaltına alındı

İtalyan haber ajanı ANSA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Piacenza kentinde bir Katolik rahip, çocuklara ve her yaştan insana cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınarak, ev hapsine konuldu.
Haberde, Stefano Segalini adlı rahibin geçen mayısa kadar aktif görevde olduğu, gelen şikayetler üzerine bölge piskoposu Gianni Ambrosio tarafından ihtiyati tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Ulusal basında yer alan diğer haberlerde, rahibin kurbanlarına ilaç ya da kimyasal maddeler vererek tacizde bulunduğundan şüphelenildiği vurgulandı.
Haberlerde, ihtiyati tedbir emriyle ev hapsinde tutulan rahibin birkaç gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. (AA)
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