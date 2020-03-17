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İtalya’da bulunan oyuncu Serra Yılmaz’dan açıklama: İzole şekilde yaşıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 23:36 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını sonrası İtalya’da bulunan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İtalya’da bulunan oyuncu Serra Yılmaz’dan açıklama: İzole şekilde yaşıyorum

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını sonrası İtalya’da bulunan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, “İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Ayrıca bana birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl aç mısınız’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
italya, koronavirüs, Serra Yılmaz,

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