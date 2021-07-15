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İtalya’da cinsel gücü ve libidoyu arttırdığı düşünülen volkanik adalara turistler akın etti

15.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan Stromboli ve Filicudi adalarının cinsel gücü ve libidoyu arttırdığı düşünülüyor. Afrodizyak etkisiyle ünlenen bu adalara genç çiftler bebek sahibi olmak ve bekar olanlar ise müstakbel eşini bulabilmek için akın ediyor.

İtalya’da cinsel gücü ve libidoyu arttırdığı düşünülen volkanik adalara turistler akın etti

Aktif volkanik adalar olmaları nedeniyle sık sık haberlere konu olan Stromboli ve Filicudi her an patlama ihtimaline karşı büyük dikkat çekiyor. Bilimsel araştırmalara göre Strombili patlaması Avrupa kıtasının küçük bir buzul çağına girmesine neden olabilir. Son dönemde ise Stromboli ve Filicudi, aktif volkanik ada olma özelliklerinden çok afrodizyak etkileri olduğu inancıyla turistlerin akınına uğruyor.

Her 15 dakika bir volkanik patlama olan adada kalp ritmlerinin stabil kalmadığı tespit edildi. Hatta adaya giden pek çok insan bu patlamalarda oluşan titreşimleri daha iyi hissedebilmek için çıplak bir şekilde yere yatıyorlar.

HAMİLE KALMAYA YARDIMCI OLAN BİTKİ

Adada aynı zamanda kişinin hamile kalmasına yardımcı olduğu düşünülen bir bitki bulunuyor. Bu bitkinin yaydığı kokunun kadınların daha rahat kamile kalmasını sağladığı iddia ediliyor.

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İtalya
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