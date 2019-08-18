İtalya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Sardinya Adası’nın Torre Grande bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen bir meteorun görüntüleri bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Yerel kaynaklar, meteor parçalarının denize düştüğünü kaydetti. Düşen meteorun İspanya’nın doğusunda ve Fransa’nın pek çok bölgesinde de görüldüğü öğrenildi.
Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
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