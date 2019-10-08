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Köprüye boynundan asılmış halde buldular! Savcılık harekete geçti

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir köprüden 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in temsili bir kuklası sarkıtıldı. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Köprüye boynundan asılmış halde buldular! Savcılık harekete geçti

Şehrin güneyinde bulunan Isaac-Newton Köprüsü'ne boynundan iple asılı olan kuklanın üstünde Thunberg ile özdeşleşen iki adet örgülü saç da bulunuyordu. Kuklanın üzerinde "Greta is your God" (Greta sizin tanrınız) yazılı bir pankart yer alıyordu.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine, Roma savcılığı 'ağır tehdit' suçlamasıyla konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Roma Belediye Başkanı ve 5 Yıldız Hareketi üyesi Virginia Ragg ise olayı 'utanç verici' olarak nitelendirdi ve Greta ile ailesine destek mesajı gönderdi.

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, herkesin iklim konusunda duyarlı olması gerektiğini ve olayın "kabul edilemez suç teşkil eden bir hareket" olduğunu ifade etti.

İtalya'da geçen hafta yapılan iklim gösterilerine bir milyondan fazla kişi katılmış, Roma, Milano ve Napoli'de geniş çaplı yürüyüşler düzenlenmişti.

Greta geçen hafta Alternatif Nobel Ödül olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödül'nün sahibi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
greta thunberg kukla asılı italya

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