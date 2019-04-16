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'Kemik kırarak dolandırıcılık': 34 gözaltı

BBC BBC
16.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

İtalya'da kolluk kuvvetleri, insanların kemiklerini doktor kontrolünde kırdıktan sonra araba kazası numarası geçirdiklerini söyleyerek sigorta şirketlerinden milyonlarca euro tazminat almakla suçlanan 34 kişiyi gözaltına aldı.

'Kemik kırarak dolandırıcılık': 34 gözaltı

Sicilya adasındaki Palermo kentinde bir operasyon düzenleyen polisler, bunun ilk olarak dolandırıcılığa dahil olan bir kişinin ölümü üzerine fark edildiğini açıkladı.

Ağustos ayında da benzer dolandırıcılıklar yapan 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre suç örgütleri bu yöntemde kullanmak için özellikle uyuşturucu bağımlıları, alkolikler, akli dengesi yerinde olmayanlar ve maddi açıdan yardıma muhtaç insanları hedef aldı.

50'den fazla kişinin apartmanlarda veya depolarda ayarlanan mekanlara götürülerek anestezi verildikten sonra büyük taşlarla kol veya ayaklarının kırıldığı açıklandı.

Sahte trafik kazaları için ise özellikle kameraların olmadığı yerler tespit edildi.

Çete üyeleri ayakları kırılan kişileri yakınlarıymış gibi hastaneye götürdü.

Bir vakada ise mağdurun ayağının bir gemide merdivenden düşme sonucu kırıldığı öne sürüldü.

Suç örgütlerinin sigortalardan binlerce euro alırken mağdurlara birkaç yüz euro ödediği belirtiliyor.

Gözaltına alınanlar arasında sahte rapor düzenleyen doktorlar, fizyoterapistler ve sigorta başvurularını yapan bir avukat da bulunuyor.

Yerel basına göre çeteler bu yöntemle yılda 2 milyon eurodan daha fazla gelir elde ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
italya kemik kırmak dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye de de pek çok örnek var. Vincin altında, yukarıdan ufak tefek birşeyler düşse de tazminat davası açsam, ya da inşaatta çivilerin ve demirlerin arasında gezip ayağıma birşey batsada dava açıp para alsam diyen pek çok kişi ve bunları avcı gibi bekleyen şerefsiz avukatlar var.
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