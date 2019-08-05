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İtalya'da Peru'lu adam, polis arabasının kapı koluna şırınga iğnesi yapıştırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

İtalya’da bir adam, polis arabasının kapı koluna şırınga iğnesi yapıştırdı. Şüpheli, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Milano şehrinde meydana gelen olayda, Peru vatandaşı olduğu belirlenen şüpheli, polis aracının yanından geçerken sürücü kapısının koluna şırınga iğnesi yapıştırdı. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan adamın çantasından boş şırıngalar ve kerpeten çıktı.

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün polisimiz Rogoredo İstasyonu’nun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir polis aracına şırınga yapıştıran Peru’lu adamı yakalamıştır. Adamın çantasından şırıngalar ve kerpeten çıktı. Şüphelinin izini sürüp hızlıca yakalayan Milano polisini kutluyorum” dedi.

İtalyan polisi, şırınganın içerisinde ne olduğunu ve hangi amaçla yerleştirildiğinin araştırıldığını bildirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
italya şırınga iğnesi

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