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Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor

Eski telefon ve elektronik cihazların çöpe giden parçaları aslında büyük bir hazine taşıyor. İngiltere'de geliştirilen sistemle elektronik atıklardan yılda yaklaşık 400 kilogram altın geri kazanılıyor. Üstelik altın, yüksek sıcaklıkta eritilmeden oda sıcaklığında çıkarılıyor.

Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere Devlet Darphanesi Royal Mint, elektronik atıkların içindeki değerli metalleri geri kazanmak için dikkat çeken bir sistem kullanıyor.

Galler'de yaklaşık iki yıl önce faaliyete geçen tesis, yılda 4 bin tona kadar elektronik atığı işleyebiliyor. Bu atıklardan ise yaklaşık 400 kilogram altın elde ediliyor.

Asıl dikkat çeken detay ise altının çıkarılma yöntemi.

Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor 1

ALTINI ÇIKARMAK İÇİN FIRIN GEREKMİYOR

Royal Mint, elektronik cihazları yüksek sıcaklıklarda eritmek yerine devre kartlarını ayırıyor. Altın içeren bölümler diğer parçalardan ayrıldıktan sonra özel bir kimyasal işlemden geçiriliyor.

Kanada merkezli Excir tarafından geliştirilen patentli teknoloji, altını oda sıcaklığında çözebiliyor.

Kullanılan kimyasal banyonun sonraki elektronik atık gruplarında yeniden değerlendirilebilmesi de yöntemin enerji ve kaynak kullanımını azaltıyor.

Royal Mint, devre kartlarındaki altının yüzde 99'dan fazlasını geri kazanabilen bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor 2

BİR TELEFONUN İÇİNDE NE KADAR ALTIN VAR?

Eski telefonların içinde sanıldığından daha fazla değerli metal bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası ofislerinden toplanan eski telefonlarda ortalama 30 miligram altın tespit edildi.

Bu miktarın değeri yaklaşık 3 sterlin olarak hesaplanırken, günümüzdeki akıllı telefonlarda bulunan altının parasal karşılığı yaklaşık 4 sterline kadar çıkabiliyor.

Tek bir telefondaki miktar küçük görünse de milyonlarca cihaz bir araya geldiğinde ortaya ciddi bir ekonomik değer çıkıyor.

Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor 3

ÇÖPTEN ÇIKAN ALTIN MÜCEVHERE DÖNÜŞÜYOR

Royal Mint'in projesinin en ilginç taraflarından biri de geri kazanılan altının yeniden kullanılması.

Elektronik atıklardan çıkarılan altın, saflaştırıldıktan sonra kurumun "886" adlı mücevher koleksiyonunda değerlendiriliyor.

Yani yıllarca cebimizde taşıdığımız bir telefonun devresindeki altın, geri dönüşüm sürecinin ardından bir kolye veya yüzüğün parçası haline gelebiliyor.

Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor 4

ELEKTRONİK ATIKLAR BÜYÜYEN BİR SORUN

Bu yöntem yalnızca ekonomik açıdan değil, çevre açısından da önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2022'de dünya genelinde 62 milyon ton elektronik atık oluştu. Bu atığın yalnızca yüzde 22,3'ü resmi olarak toplanıp geri dönüştürüldü.

Elektronik cihazların uygun olmayan yöntemlerle çöpe atılması ise kurşun ve cıva gibi zararlı maddelerin çevreye karışmasına neden olabiliyor.

Çöpe atanlar bin pişman! Eski telefonlardan yüzlerce kilo altın çıkıyor 5

ESKİ TELEFONLAR SADECE ALTIN İÇİN DEĞERLİ DEĞİL

Kullanım dışı kalan telefonların başka amaçlarla da değerlendirilebileceği ortaya çıktı.

San Diego Kaliforniya Üniversitesi ve Google araştırmacıları, eski akıllı telefonların anakartlarının bir araya getirilerek bilgisayar altyapısında kullanılabileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre 25 ila 50 eski telefonun bir araya getirilmesiyle çift soketli bir sunucu işlemcisine denk işlem kapasitesine ulaşılabiliyor.

Bu nedenle teknoloji dünyasında eski telefonlar artık yalnızca elektronik atık olarak görülmüyor. İçerdikleri altın, değerli metaller ve kullanılabilir donanımlar nedeniyle adeta "şehir madeni" olarak değerlendiriliyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.739,47
6.740,45
% 0.13
16:34
Ons Altın / TL
209.727,30
209.784,21
% 0.19
16:48
Ons Altın / USD
4.393,46
4.394,10
% 0.11
16:49
Çeyrek Altın
10.783,15
11.020,64
% 0.13
16:34
Yarım Altın
21.504,25
22.046,65
% 0.16
16:34
Ziynet Altın
43.143,32
43.958,46
% 0.16
16:34
Cumhuriyet Altını
44.426,00
45.095,00
% 1.11
14:11
Anahtar Kelimeler:
Altın cep telefonu cihaz elektronik telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
eski telefonlar da ki altınlar ile ev aldım
Hay bilseydim atarmıydım. 3 kilo altın gitti çöpe.
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