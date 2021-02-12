İtalya'da zirveye oynayan takımları golcüleri taşıyor

Serie A'da şampiyonluğa oynayan kulüplerin, yıldız golcüleri de gol krallığında zirveye oynuyor.

Juventus'un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Milan'ın 39 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic ve Inter'in 27 yaşındaki Belçikalı forveti Romelu Lukaku’nun attığı goller, ligde şampiyonluk yarışının gidişatına doğrudan etki ediyor. Lazio'da geçen yıl gol kralı olan 31 yaşındaki Ciro Immobile de bu yıl performansını sürdürüyor. Immobile'nin takımı Lazio, şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle bir adım geriye düşse de zirve iddiasını devam ettiriyor.

21 haftası geride kalan ligde, 16 gol atan Ronaldo gol krallığı yarışında lider konumda bulunuyor. İbrahimovic, Lukaku ve Immobile ise 14'er golle ikinci sırayı paylaşıyor. Dört golcü arasında henüz bir maçta 3 gol atma (hat-trick) başarısı gösteren ise çıkmadı.

CRİSTİANO RONALDO: 17 MAÇ, 16 GOL

Juventus'ta 3. sezonunu geçiren 36 yaşındaki yıldız isim, performansından hiçbir şey kaybetmeden takımına katkı vermeye devam ediyor.

Ligde bir maçı eksik olan Juventus'un 20 maçından 17’sinde forma giyen Ronaldo, 16 gole imzasını koydu. Yıldız oyuncu, bu gollerin 4'ünü penaltıdan kaydetti. Cristiano Ronaldo, toplam 6 maçta ise 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo, ligde şu ana kadar 41 gol atan Juventus'un gol yükünü neredeyse yarı yarıya sırtlamış vaziyette. Bir maç eksiği bulunan Juventus, lider Milan'ın 7 puan gerisinde 42 puanla 3. basamakta yer alıyor.