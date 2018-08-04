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İtalya'dan flaş yorum! Mandzukic ve Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

Tuttomercatoweb yazarı Gaetano Mocciaro, Beşiktaş’ın Mandzukic girişimini yorumladı: Mario; Higuain'in Milan'a transferi sonrasında santrfor hattının 1 numaralı adayı haline geid. Mantıken Juve'nin onu bırakmaması lazım. Ancak Juventus'un Ronaldo ve Bonucci transferlerini göz önünde bulundurursak, her şeyin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

İtalya'dan flaş yorum! Mandzukic ve Beşiktaş...

Beşiktaş’ın onu transfer etmek istediğini biliyoruz. Bu konu 2 sezondur İtalya’da da sık sık konuşuluyor. Ancak bu transfer, Juventus ve Beşiktaş’ın arasındaki mali uçurum sebebiyle gerçekleşmemişti.

Mario; Gonzalo Higuain’in Milan’a transferi sonrasında santrfor hattının 1 numaralı adayı haline geldi. Mantıken Juve’nin onu bırakması mümkün gözükmüyor. Ancak Juventus, Ronaldo transferiyle hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi. Ek olarak Leonardo Bonucci’nin sürpriz bir şekilde Juventus’a geri dönmesini de göz önünde bulundurursak her şeyin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Juventus’un hücum hattı için transfer çalışmalarının sürdüğünü biliyoruz. Eğer Beşiktaş, Mandzukic’i ikna edebilirse onu Juventus’tan koparması sürpriz olmaz.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Mandzukic Spor Toto Süper Lig Beşiktaş juventus

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