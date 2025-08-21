Mynet Trend

İtalya Havalimanı'nda panik anları: Çöp kutusunu yakıp ekranları parçaladı!

Çiğdem Sevinç

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkmasına neden oldu.

Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun Terminal 1'deki 13 numaralı kapı yakınında bulunan çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı, yolcular paniğe kapıldı.

İtalya Havalimanı nda panik anları: Çöp kutusunu yakıp ekranları parçaladı! 1

Söz konusu yolcu daha sonra elindeki çekiçle bazı giriş işlemi (check-in) ekranlarını parçaladı.

İtalya Havalimanı nda panik anları: Çöp kutusunu yakıp ekranları parçaladı! 2

GÖZALTINA ALINDI

Olaya hızla müdahale eden havalimanı güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

İtalya Havalimanı nda panik anları: Çöp kutusunu yakıp ekranları parçaladı! 3

Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, terminali tedbir amacıyla boşalttı.

İtalya Havalimanı nda panik anları: Çöp kutusunu yakıp ekranları parçaladı! 4

Güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra terminaldeki faaliyetler normale döndü.

İtalya Havalimanı nda panik anları: Çöp kutusunu yakıp ekranları parçaladı! 5

(TRT)

Anahtar Kelimeler:
İtalya havalimanı
