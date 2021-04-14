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İtalya hükümeti seyirci onayı verdi

14.04.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da Spordan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentina Vezzali, 11 Haziran’da oynanacak olan İtalya-Türkiye maçının yüzde 25 seyircili olabileceğini onaylayan mektubunu ülke federasyonuna iletti.

İtalya hükümeti seyirci onayı verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaza ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası’na sayılı günler kala, İtalya’dan şampiyonanın ilk maçı olan Türkiye mücadelesi hakkında önemli bir açıklama geldi. 11 Haziran tarihinde Roma Olimpiyat Stadyumu’nda İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan şampiyonanın açılış maçında, stat kapasitesinin yüzde 25'i kadar seyirci alınması için resmi işlemler tamamlanmak üzere.

İtalya’da Spordan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentina Vezzali konu hakkında onay mektubunu İtalya Futbol Federasyonu'na ilettiği açıklanırken, federasyon başkanı Gabriele Gravina, "Hükümetin, Roma'daki EURO 2020 maçları için seyirciye onay vermesi harika bir haber ki, bunu hemen UEFA'ya bildireceğiz. Salgınla mücadele eden ve güvenli şekilde çalışan İtalya’nın, bu cesarete sahip olduğunu gösteren bir karar" dedi.

UEFA’nın da kararı onaylamasının ardından 68 bin seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'ndaki 4 maç için 15 ile 20 bin arasında seyirci alınması bekleniyor. Roma Olimpiyat Stadı, 11 Haziran tarihinde İtalya-Türkiye açılış maçının yanı sıra 2 grup bir de çeyrek final maçına daha ev sahipliği yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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İtalya
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