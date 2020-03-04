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İtalya Kupası'nda Juventus-Milan maçı ertelendi

İTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 01:57 | Son Güncelleme

Ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle bu akşam oynanması gereken İtalya Kupası yarı final rövanş müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.

İtalya Kupası'nda Juventus-Milan maçı ertelendi

İtalya'da hızlı şekilde yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs nedeniyle Juventus ile Milan arasında bu akşam oynanması gereken İtalya Kupası yarı final rövanş maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Ülkede şu ana kadar 2 bin 263 kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, bir spor müsabakasının daha ertelenmesine yol açtı.

İtalya Kupası'nın düzenleyicisi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Birliğinden yapılan açıklamada, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanması planlanan Juventus-Milan maçının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Karşılaşma tarihinin daha sonra belirleneceği belirtildi.

Juventus ile Milan, kupa yarı finali ilk maçında 1-1 berabere kalmıştı.

Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasında 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs juventus milan

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