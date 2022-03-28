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İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi

28.03.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Milli Takımı, Türkiye ile yarın oynayacağı özel maç için Konya'ya geldi. İtalyan oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda medyaya görüntü vermek için yürüyüş yaptı.

İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi

Türkiye A Milli takımı, yarın saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediye Statı'nda İtalya ile özel maç yapacak. Son antrenmanını Floransa’da kamp yaptığı Coverciano Teknik Merkezi’nde gerçekleştiren İtalya, akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Ardından da meydaya görüntü vermek için maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yürüyüş yaptı.

İTALYA A MİLLİ TAKIMI KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor.

KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham Hotspur), Salvatore Sirigu (Genoa CFC)

SAVUNMA: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (AC Milan)

ORTA SAHA: Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta BC), Stefano Sensi (UC Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan)

FORVET: Andrea Belotti (Torino FC), Joao Pedro (Cagliari Calcio), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio), Gianluca Scamacca (US Sassuolo Calcio) Mattia Zaccagni (SS Lazio), Nicolò Zaniolo (AS Roma)

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Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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