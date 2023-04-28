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İtalya'nın gündemi Merih Demiral! Teknik direktörü ile kavga etti, takımdan ayrılıyor

28.04.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sezondur İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral buradaki performansıyla alkış toplarken, İtalya'nın Serie A ekiplerinden Atalanta'da iki sezondur forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu. Takımın vazgeçilmez futbolcularından biri olan Demiral, bu sefer futbolun dışında bir olayla gündeme geldi. İşte detaylar...

İtalya'nın gündemi Merih Demiral! Teknik direktörü ile kavga etti, takımdan ayrılıyor
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu. Tecrübeli savunmacı 2019 yılında Sassuolo'da gösterdiği yüksek performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında 2019 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olan Merih Demiral, iki sezonun ardından Atalanta'ya imza atmıştı. Atalanta'da yeniden yükselişe geçen Merih, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

GASPERINI, TRANSFERİ ENGELLEMİŞTİ

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Geçtiğimiz sezon birçok talibi olan Demiral'ın hocası Gasperini, oyuncusunun transferine izin vermemiş ve Merih Inter'e son anda imza atamamıştı.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Merih Demiral ile Atalanta'nın İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini kavga etti 25 yaşındaki milli oyuncunun, yaz Transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak ilettiği kaydedildi.

BU KEZ GİDECEK

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Bu gelişmelerin ardından Merih'in, Inter'de sözleşmesi muhtemelen yenilenmeyecek olan Milan Skriniar'ın yerine geçmesi bekleniyor.

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