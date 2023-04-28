İtalya'nın gündemi Merih Demiral! Teknik direktörü ile kavga etti, takımdan ayrılıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu. Tecrübeli savunmacı 2019 yılında Sassuolo'da gösterdiği yüksek performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında 2019 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olan Merih Demiral, iki sezonun ardından Atalanta'ya imza atmıştı. Atalanta'da yeniden yükselişe geçen Merih, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

GASPERINI, TRANSFERİ ENGELLEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon birçok talibi olan Demiral'ın hocası Gasperini, oyuncusunun transferine izin vermemiş ve Merih Inter'e son anda imza atamamıştı.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Merih Demiral ile Atalanta'nın İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini kavga etti 25 yaşındaki milli oyuncunun, yaz Transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak ilettiği kaydedildi.

BU KEZ GİDECEK

Bu gelişmelerin ardından Merih'in, Inter'de sözleşmesi muhtemelen yenilenmeyecek olan Milan Skriniar'ın yerine geçmesi bekleniyor.

