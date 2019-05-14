İtalya'nın romantik gezi rotaları

Masmavi bir deniz, gökyüzünde parlayan yaz güneşi ve renkli evleriyle İtalya'nın şirin kıyı kasabaları… Hangi açıdan bakarsanız bakın kartpostal gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Kimi bir kumsalın arkasına kimi bir kayalığın üzerine konumlanmış bu kasabalar özellikle de bahar ve yaz aylarında rüya gibi bir güzelliğe bürünüyor.

İtalya kıyılarından, sadece fotoğraflarıyla bile içinizde hemen bavulunuzu toplayıp gitme isteği yaratacak, gittiğinizdeyse kendinizi bir film sahnesinde gibi hissedeceğiniz, hem romantik hem sıcacık kasabaları tatil planınızı yaparken size ilham vermesi için listeledik.

PORTOFINO

Portofino yarım ay şeklindeki bir limanın etrafına konumlanmış, yeşil bitki örtüsü ile berrak deniz sularının arasında sıraya dizilmiş renk renk evleriyle rüya gibi bir kasaba. Bu manzarayı iyice yukarıdan izlemek isterseniz Portofino’nun 15. yüzyıldan kalma kalesi Castello Brown’a doğru tırmanabilirsiniz. Portofino’nun berrak ve sakin sularında gösterişli süper yatları sıkca göreceksiniz, çünkü giderek artan popülerliği sayesinde artık burası jet sosyetenin de en sevdiği kaçamak noktalarından biri haline geldi. İtalyan Rivierası’nın incisini gördüğünüzde bu popülerliğin haklı nedenini siz de hemen anlayacaksınız.