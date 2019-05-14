İtalya'nın romantik gezi rotaları

Masmavi bir deniz, gökyüzünde parlayan yaz güneşi ve renkli evleriyle İtalya'nın şirin kıyı kasabaları… Hangi açıdan bakarsanız bakın kartpostal gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Kimi bir kumsalın arkasına kimi bir kayalığın üzerine konumlanmış bu kasabalar özellikle de bahar ve yaz aylarında rüya gibi bir güzelliğe bürünüyor.
İtalya kıyılarından, sadece fotoğraflarıyla bile içinizde hemen bavulunuzu toplayıp gitme isteği yaratacak, gittiğinizdeyse kendinizi bir film sahnesinde gibi hissedeceğiniz, hem romantik hem sıcacık kasabaları tatil planınızı yaparken size ilham vermesi için listeledik.
PORTOFINO
Portofino yarım ay şeklindeki bir limanın etrafına konumlanmış, yeşil bitki örtüsü ile berrak deniz sularının arasında sıraya dizilmiş renk renk evleriyle rüya gibi bir kasaba. Bu manzarayı iyice yukarıdan izlemek isterseniz Portofino’nun 15. yüzyıldan kalma kalesi Castello Brown’a doğru tırmanabilirsiniz. Portofino’nun berrak ve sakin sularında gösterişli süper yatları sıkca göreceksiniz, çünkü giderek artan popülerliği sayesinde artık burası jet sosyetenin de en sevdiği kaçamak noktalarından biri haline geldi. İtalyan Rivierası’nın incisini gördüğünüzde bu popülerliğin haklı nedenini siz de hemen anlayacaksınız.
MANAROLA
İtalya’nın belki de en meşhur kıyı şeridi Cinque Terre, yani beş ayrı kasabadan oluşan milli parkının kasabalarından biri de Manarola. Bir ressamın gökkuşağı gibi paletiyle renklendirilmiş gibi duran, her biri bir diğerinin üzerine konmuş gibi görünen evler yamacı kaplıyor. Dünyanın en renkli yerleşim yerlerinden olan Manarola kesinlikle başınızı döndürecek. Manarola ve komşu kasabaların muhteşem manzaralarını izlemek için San Lorenzo Kilisesi’ni ziyaret etmeyi unutmayın.
RIOMAGGIORE
Riomaggiore de, Manarola gibi Cinque Terre’nin beş kasabasından biri. Manarola ile arasında uzanan Via Dell’Amore yani Aşıklar Yolu’nda yürürken size bir tarafınızda sarp kayalıklar diğer tarafınızda ise turkuaz bir deniz eşlik ediyor. Cinque Terre bölgesinin tamamı aynı zamanda trekking tutkunlarını da memnun ediyor. Kasabalar arası farklı trekking rotaları bulunuyor, bunlardan en ünlüsü olan Mavi Rota ise Riomaggiore’den başlıyor. Tabii siz kasabada kalmayı da tercih edebilir, bir yandan yamaca dizilmiş renkli evlerin manzarasını seyrederken Riomaggiore’nin en ünlü içkisi, tatlı bir şarap olan Sciacchetra’nızı da yudumlayabilirsiniz.
AMALFI
Amalfi, etrafı dramatik kayalık yamaçlarla çevrili bir vadide yer alan minik bir kasaba. Burayı boydan boya yürümek yarım saatinizi bile almayacak. Gündüz ışıl ışıl parlayan meydanların, minik ve gizli plajların tadını çıkarabilir, akşam saatlerinde ise trafiğe kapalı tarihi sokakları keşfe çıkıp şirin kafelerinde limoncello yudumlayabilirsiniz. 9. yüzyıldan kalma Duomo di Sant’Andrea Apostolo’nın muhteşem mozaiklerini de es geçmeyin.
POSITANO
Positano, Amalfi kıyı şeridinin en fotojenik kasabası ve aynı zamanda da en sosyetik olanı. Positano’da yapılacak çok fazla aktivite var, üstelik elverişli konumu sayesinde Capri adasını da ziyaret edebilirsiniz. Burası listedeki diğer bir kasaba olan Sorrento ile komşu. Bu iki kasabayı birbirine bağlayan ve ilk kez Romalılar tarafından inşa edilen yol kıyı boyunca uzanıyor. Dolayısıyla Positano’dan Sorrento’ya gitmeye karar verirseniz hem iki kasabayı birden doya doya gezmiş hem de eşsiz manzaralarla dolu bir araba yolculuğu yapmış olacaksınız.
SORRENTO
Dağların denize dokunduğu bir noktada yer alan Sorrento narenciye ağaçlarıyla kaplı tam bir Akdenizli. Kasaba yüzyıllar boyunca dantel ve seramik üretimiyle ünlenmiş. Piazza Tasso meydanına yerleşip insanları izleyerek eski kasaba merkezinde alışveriş yaparak ve elbette sıra dışı bir güzelliğe sahip manzaraların tadını çıkararak Sorrento’da zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız bile…
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