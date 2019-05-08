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İtalya'nın Rönesans mirası: Villa D'este

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 08.05.2019 08:18 | Son Güncelleme

Özellikle ihtişamlı çeşmelerinin yoğunluğu ile ünlü, Roma yakınlarındaki Tivoli'de bulunan 16. yüzyıldan kalma bir villa olan Villa d'Este turistlerin her zaman ilgisini çekmiştir. UNESCO DÜnya Mirası listesinde bulunan bu özel yapı, Rönesans döneminin barok mimarisinin en gözde eserlerinden biri.

İtalya'nın Rönesans mirası: Villa D'este

İtalyan bahçe sanatının baş yapıtı sayılan Este Villası (Villa D'este) İtalya'nın Tivoli şehrinde bulunuyor.

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Villa içinde mağaralar, çeşmeler, şelaleler, havuzlar ve peyzaj bahçeleri barındırıyor.

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Görkemli yapılar ve terasların üzerindeki teraslar dizisi, antik dünyanın harikalarından biri olan Babil'in asma bahçelerini akla getiriyor.

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  1. yüzyıldan kalma bu tarihi yapı, 2. Dünya Savaşı sırasında 1944 yılındaki bombardımanda zarar görmüştü.

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Günümüzde bir müze olan yapı, turislerin de uğrak yerlerinden.

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Anahtar Kelimeler:
italya Villa D'este turist

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