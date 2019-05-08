İtalya'nın Rönesans mirası: Villa D'este

İtalyan bahçe sanatının baş yapıtı sayılan Este Villası (Villa D'este) İtalya'nın Tivoli şehrinde bulunuyor.
Villa içinde mağaralar, çeşmeler, şelaleler, havuzlar ve peyzaj bahçeleri barındırıyor.
Görkemli yapılar ve terasların üzerindeki teraslar dizisi, antik dünyanın harikalarından biri olan Babil'in asma bahçelerini akla getiriyor.
Günümüzde bir müze olan yapı, turislerin de uğrak yerlerinden.
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