İtalya’nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkartılacağı belirtildi. CNN'deki haberde, Salemi'deki evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.
Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya'nın Belice Vadisi'nde 1968'de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi'ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.
Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin avro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.
İlgililerin Salemi'yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.
İtalya'nın bazı kasabalarında da benzer projeler hayata geçirilmişti. Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia'da evler 2019 yazında 1 avrodan satışa konulmuştu. Bisaccia'dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyordu.
Akdeniz'in en büyük adası ve İtalya'nın da 20 bölgesinden bir tanesi olan Sicilya İtalya'nın beş özerk bölgesinden biri. Nüfusu ise 5 milyon. Ova açısından fakir olan bölgenin çevresinde küçük adaylar bulunuyor. Doğu Sicilya'nın iç kısmındaki Etna Yanardağı ise Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak geçiyor. Bölgede bir Latin dili olan İtalyanca'nın Sicilyaca lehçesi konuşuluyor. Sicilya'da gezilecek yerler arasında ise Tapınaklar Vadisi, Neapolis Arkeoloji Parkı, Katanya Doumo Meydanı, Cefalu Katedrali ve Palermo Arkeoloji Müzesi bulunuyor. Sicilya İtalya'nın en güney ucunda yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum