Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. İtalya’nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

İtalya’nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Salemi kasabasındaki terk edilmiş evler 1 avrodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkartılacak. Alıcıların 3 bin avro teminat ödemesi gerekiyor.

İtalya’nın Salemi kasabasındaki evler 1 avrodan satışa çıkacak

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkartılacağı belirtildi. CNN'deki haberde, Salemi'deki evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.

"YENİ BİR SOLUK GELMESİ İÇİN..."

Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya'nın Belice Vadisi'nde 1968'de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi'ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.

3 BİN AVRO TEMİNAT

Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin avro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.

İlgililerin Salemi'yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAPILDI

İtalya'nın bazı kasabalarında da benzer projeler hayata geçirilmişti. Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia'da evler 2019 yazında 1 avrodan satışa konulmuştu. Bisaccia'dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyordu.

SİCİLYA ADASI NEREDE?

Akdeniz'in en büyük adası ve İtalya'nın da 20 bölgesinden bir tanesi olan Sicilya İtalya'nın beş özerk bölgesinden biri. Nüfusu ise 5 milyon. Ova açısından fakir olan bölgenin çevresinde küçük adaylar bulunuyor. Doğu Sicilya'nın iç kısmındaki Etna Yanardağı ise Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak geçiyor. Bölgede bir Latin dili olan İtalyanca'nın Sicilyaca lehçesi konuşuluyor. Sicilya'da gezilecek yerler arasında ise Tapınaklar Vadisi, Neapolis Arkeoloji Parkı, Katanya Doumo Meydanı, Cefalu Katedrali ve Palermo Arkeoloji Müzesi bulunuyor. Sicilya İtalya'nın en güney ucunda yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Keyifli ve güvenli bir yılbaşı tatili için rotalarKeyifli ve güvenli bir yılbaşı tatili için rotalar
'Korkmuyorum' diyenleri bile yerinden zıplatan korku filmleri'Korkmuyorum' diyenleri bile yerinden zıplatan korku filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı
Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı
O rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş
O rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş
Baby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoru
Baby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoru
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kamp için Gerekli 20 Malzeme! Eksiksiz Kamp Malzemeleri!
Kamp için Gerekli 20 Malzeme! Eksiksiz Kamp Malzemeleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hangi ülkeler kapıda vize veriyor? İşte listesi
Hangi ülkeler kapıda vize veriyor? İşte listesi
Baharın keyfini en çok yaşayacağınız yer! Mutlaka gidin
Baharın keyfini en çok yaşayacağınız yer! Mutlaka gidin
Gaziantepliler Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Temel Şey
Gaziantepliler Hakkında Bilmeniz Gereken 7 Temel Şey
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamp tutkunlarının adresi “Başkonuş Yaylası”na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı!
Koronavirüsten kaçanlar soluğu burada alıyor!
Açık havada doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş parkurları
Biraz nefes almak isteyenler için en güzel yürüyüş parkurları
Güvenli ve keyifli bir yılbaşı için tatil yerleri hangileri? İşte yılbaşı tatili için gidilecek yerler listesi!
Keyifli ve güvenli bir yılbaşı tatili için rotalar
29 Ekim tatilinde nereye gidilir? İşte 10 maddede 29 Ekim’de gidilebilecek yerler
29 Ekim’de şehirden kaçmak isteyenler için 10 öneri
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Gezgin çift 103 gün tatil yaptı! Koronadan böyle korundular
Ünlü çift 103 gün tatil yaptı! Koronadan böyle korundular
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.