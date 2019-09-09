Dünya prömiyerini Cannes’da yapan usta yönetmen Marco Bellocchio imzalı The Traitor (Il traditore) filminden ilk fragman sinema severlerin beğenisine sunuldu. Filmde, İtalya tarihinin en büyük mafya çatışması anlatılıyor.

Cepteki Yumruklar (I Pugni in Tasca), Günaydın Gece (Buongiorno, notte) ve Yenmek (Vincere) filmleriyle tanınan İtalyan sinemacı Bellocchio’nun yeni filmi Cannes Film Festivali’nde ilgiyle karşılandı.

Gerçek yaşam öyküsünden beyaz perdeye uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi gibi isimlerin yer aldığı film, Sicilya mafyasının ‘sessizlik yemini’ni bozup polise ifade vererek ilk muhbiri olan Tommaso Buscetta’nın hayatını anlatıyor.

İtalya tarihinin en büyük mafya çatışmasını anlatan “Il traditore”, Buscetta’nın itirafından sonra tutuklanan kişileri ve onların yargılanma sürecini de gözler önüne seriyor. Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyan The Traitor (Il traditore), bazı festivallerin programında yer alıyor.



