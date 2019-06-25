Mynet Trend

Mafya patronu hapishanenin çatısındaki delikten kaçtı!

BBC BBC
25.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

İtalyan mafya patronu Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay'a tutulduğu hapishaneden firar etti.

Mafya patronu hapishanenin çatısındaki delikten kaçtı!

Uruguay, "Milano'nun kokain kralı" diye bilinen uyuşturucu kaçakçısı Morabito'yu İtalya'ya iade etmeyi kabul etmişti.

'Ndrangheta' adlı suç çetesinin başı olduğundan şüphelenilen Morabito, 1995'ten bu yana İtalya'nın en çok aranan zanlılarından biriydi.

Morabito, 2017'de, 10 yıldır sahte kimlikle yaşadığı Punta del Este'de yakalanmıştı.

Ndrangheta mafyası, Güney İtalya'daki Calabria bölgesinden geliyor ve Avrupa kokain ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ettiği sanılıyor.

Uruguay Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Morabito ve diğer üç mahkumun, çatıdaki bir delikten firar ettiği ve yakındaki bir çiftlik evinin sahibini soyup, parasını aldıkları belirtildi.

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Ndrangheta'nın başı, Rocco Morabito gibi bir suçlunun, İtalya'ya iadesi beklenirken Uruguay'da hapisten firar etmesi endişe verici ve ciddi. Nerede olursa olsun, Morabito'yuu avlamaya devam edeceğiz ve hak ettiği hapse koyacacağız." dedi.

52 yaşındaki Morabito'nun, Brezilya'dan İtalya'ya kaçırılan yüzlerce kilo kokainden sorumlu.

Morabito, Eylül 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir otelde kalırken tutuklanmıştı, ancak başkentin doğusundaki tatil kasabası Punta del Este'de bulunan lüks bir villada yaşıyordu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bekçinin ayı ile ilginç diyaloğuBekçinin ayı ile ilginç diyaloğu
Bu horozun ağırlığı 6 kilogramBu horozun ağırlığı 6 kilogram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalyan mafya Uruguay kaçış hapis

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da drift yapan magandaya arkadaşından uyarı

İki makas attım korktular

Dokuz yıl görev yaptı, emekliye ayrıldı!

Dokuz yıl görev yaptı, emekliye ayrıldı!

Karslı inşaat bekçisinin ayı ile ilginç diyaloğu kamerada

Bekçinin ayı ile ilginç diyaloğu

Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor

Bu horozun ağırlığı 6 kilogram

Feci kazanın görüntüleri araç kamerasında ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında

Patlama anı asker kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.