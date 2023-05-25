İtalyan mutfağının yıldızı tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi! Evde Fettuccine Alfredo nasıl yapılır?

İtalyanların pizza ve makarna tarifleri tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. En sevilen makarna tariflerinden tavuklu Fettuccine Alfredo restoranların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evde tavuklu Fettuccine Alfredo nasıl yapılır merak ediyorsanız bu basit tavuklu Fettuccine Alfredo tarifini denemelisiniz.
Tavuklu Fettuccine Alfredo tavuk ve kremanın lezzetinin birleşimiyle tadına doyum olmayan tariflerden. Arda'nın Mutfağı programında verilen tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi en basit ve lezzetli makarna lezzetlerinden.
MALZEMELER
Tavuk için Malzemeler
2 adet tavuk göğüs
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
1 yemek kaşığı tereyağı
Makarna için Malzemeler
350 gr. fettuccine
Tuz
Su
Alfredo Sos için Malzemeler
2 – 3 yemek kaşığı tereyağı
5 diş sarımsak – ezilmiş
400 ml. krema – 2 küçük paket
Tuz
Karabiber
Muskat rendesi
½ su bardağı parmesan peyniri rendesi
Üzeri için Malzemeler
Zeytinyağı
Parmesan peyniri rendesi
1 tutam maydanoz
TARİF
Tavuk için;
Tavuğunuz çok kalınsa ortadan ikiye açın ve ince dilimleyin.
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