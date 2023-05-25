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İtalyan mutfağının yıldızı tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi! Evde Fettuccine Alfredo nasıl yapılır?

25.05.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyanların pizza ve makarna tarifleri tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. En sevilen makarna tariflerinden tavuklu Fettuccine Alfredo restoranların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evde tavuklu Fettuccine Alfredo nasıl yapılır merak ediyorsanız bu basit tavuklu Fettuccine Alfredo tarifini denemelisiniz.

İtalyan mutfağının yıldızı tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi! Evde Fettuccine Alfredo nasıl yapılır?

Tavuklu Fettuccine Alfredo tavuk ve kremanın lezzetinin birleşimiyle tadına doyum olmayan tariflerden. Arda'nın Mutfağı programında verilen tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi en basit ve lezzetli makarna lezzetlerinden.

MALZEMELER

  • Tavuk için Malzemeler
  • 2 adet tavuk göğüs
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Makarna için Malzemeler
  • 350 gr. fettuccine
  • Tuz
  • Su
  • Alfredo Sos için Malzemeler
  • 2 – 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 diş sarımsak – ezilmiş
  • 400 ml. krema – 2 küçük paket
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat rendesi
  • ½ su bardağı parmesan peyniri rendesi
  • Üzeri için Malzemeler
  • Zeytinyağı
  • Parmesan peyniri rendesi
  • 1 tutam maydanoz

TARİF

  • Tavuk için;
  • Tavuğunuz çok kalınsa ortadan ikiye açın ve ince dilimleyin.
  • Tavanızı ocağa alın ve iyice ısıtın.
  • Isınan tavanın içerisine dilimlediğiniz tavukları alın.
  • Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ilave edip sotelemeye devam edin.
  • Tavukların her tarafı renk alınca içerisine tereyağını ilave edin ve hafif kahverengileşene kadar eritip tadının tavuklara geçmesini sağlayın.
  • Ardından tavukları kenara alın.
  • Alfredo sos için;
  • Tavukları yaptığınız tavayı tekrar ocağa alın ve ısıtın.
  • Isınan tavanın içerisine tereyağını ilave edip eritin.
  • Eriyen tereyağın içerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin ve soteleyin.
  • Kremayı ekleyin ve karıştırın.
  • Tuz, karabiber ve muskat rendesini ilave edip karıştırın.
  • 2 – 3 dakika kaynamaya bırakın.
  • Üzerinde baloncuklar çıkmaya başlayınca ateşin altını kısın.
  • Rendelenmiş parmesan peynirini ilave edip erimesi için karıştırın.
  • Makarna için;
  • Tencerenizin içerisine suyu alın ve kaynatın.
  • Kaynayan suyun içerisine tuz ilave edin ve su kaynamaya devam ederken makarnaları suyun içerisine bırakın.
  • Makarna paketinde yazan dakikadan 2 dakika önce ocaktan alın.
  • Makarna suyundan kenara biraz ayırın.
  • Ardından makarnaları süzün ve kenarda bekletin.
  • Birleştirmek için;
  • Pişirdiğiniz makarnayı kremalı sosun içerisine ilave edin ve karıştırın.
  • Fazla kuru olursa kenara ayırdığınız makarna suyundan ilave edin ve pişirmeye devam edin.
  • Kıvamlanan makarnanızı servis edeceğiniz tabağa alın.
  • Üzerine zeytinyağı gezdirin ve pişirdiğiniz tavukları dizin.
  • Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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