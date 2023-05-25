İtalyan mutfağının yıldızı tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi! Evde Fettuccine Alfredo nasıl yapılır?

Tavuklu Fettuccine Alfredo tavuk ve kremanın lezzetinin birleşimiyle tadına doyum olmayan tariflerden. Arda'nın Mutfağı programında verilen tavuklu Fettuccine Alfredo tarifi en basit ve lezzetli makarna lezzetlerinden.

MALZEMELER Tavuk için Malzemeler

2 adet tavuk göğüs

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Makarna için Malzemeler

350 gr. fettuccine

Tuz

Su

Alfredo Sos için Malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı tereyağı

5 diş sarımsak – ezilmiş

400 ml. krema – 2 küçük paket

Tuz

Karabiber

Muskat rendesi

½ su bardağı parmesan peyniri rendesi

Üzeri için Malzemeler

Zeytinyağı

Parmesan peyniri rendesi

1 tutam maydanoz

TARİF Tavuk için;

Tavuğunuz çok kalınsa ortadan ikiye açın ve ince dilimleyin.

Tavanızı ocağa alın ve iyice ısıtın.

Isınan tavanın içerisine dilimlediğiniz tavukları alın.

Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ilave edip sotelemeye devam edin.

Tavukların her tarafı renk alınca içerisine tereyağını ilave edin ve hafif kahverengileşene kadar eritip tadının tavuklara geçmesini sağlayın.

Ardından tavukları kenara alın.

Alfredo sos için;

Tavukları yaptığınız tavayı tekrar ocağa alın ve ısıtın.

Isınan tavanın içerisine tereyağını ilave edip eritin.

Eriyen tereyağın içerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin ve soteleyin.

Kremayı ekleyin ve karıştırın.

Tuz, karabiber ve muskat rendesini ilave edip karıştırın.

2 – 3 dakika kaynamaya bırakın.

Üzerinde baloncuklar çıkmaya başlayınca ateşin altını kısın.

Rendelenmiş parmesan peynirini ilave edip erimesi için karıştırın.

Makarna için;

Tencerenizin içerisine suyu alın ve kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine tuz ilave edin ve su kaynamaya devam ederken makarnaları suyun içerisine bırakın.

Makarna paketinde yazan dakikadan 2 dakika önce ocaktan alın.

Makarna suyundan kenara biraz ayırın.

Ardından makarnaları süzün ve kenarda bekletin.

Birleştirmek için;

Pişirdiğiniz makarnayı kremalı sosun içerisine ilave edin ve karıştırın.

Fazla kuru olursa kenara ayırdığınız makarna suyundan ilave edin ve pişirmeye devam edin.

Kıvamlanan makarnanızı servis edeceğiniz tabağa alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirin ve pişirdiğiniz tavukları dizin.

Üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

