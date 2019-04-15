İtalyan şef Danilo Zanna'dan veganlar için açıklama!

İtalyan şef Danilo Zanna, Muratpaşa ilçesinde düzenlenen ‘Kültür Sanat Buluşmaları’ kapsamında İtalyan mutfağından vegan ve vejetaryen lezzetleri uygulamalı gösterdi, hazırladığı mönüleri Antalyalılara tattırdı. Vegan ve vejetaryenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Danilo Zanna, izleyenlerin sorularına da yanıt verdi.

Danilo Zanna, vejetaryenliği kavrayamamış insanların yıllardır kendilerini yanlış ifade ettiğini söyledi. Zanna, “Vejetaryen, et ve balık yemeyen kişilere denir. Beyaz, kırmızı et fark etmeksizin hiçbir şekilde et yemez vejetaryenler. Balık da yemezler. ‘Ben vejetaryenim ama balık yiyorum’, ‘Ben vejetaryenim ama kokoreçten vazgeçmem’ diyenleri görüyorum, onlar vejetaryen falan değiller” dedi.

‘Deri botu, ceketi, yün kabanı olan vegan olamaz"

Danilo Zanna, veganlık ve vejetaryenlik arasında çok önemli bir fark olduğunu, iki kavramın tamamen farklı olduğunu kaydetti. İkisi arasındaki farkın da tam anlaşılamadığını belirten Zanna, “Vejetaryenlik, bir rejim türüdür. Veganlık ise bir hayat tarzıdır. Bu çok mühim bir fark, bunu ayırt etmek lazım. ‘Vejetaryenlik bana yetmiyor, vegan olacağım’ diyenler, vegan olduklarında et ve balık dışında hayvansal gıdalar tüketmemek ve hayvansal hiçbir şeyi kullanmamak durumundadır. Deri botları, deri ceketleri, yün kabanları giyemezler. ‘Ben veganım ama deri botum var’ dersen, vegan değilsin demektir. Kısacası deri botu, ceketi olan vegan olamaz. Bunu bilelim önce. İnsanlar bu konuları çok karıştırıyor. Çünkü bir şey yapmak istiyorlar ama başka bir şeyden de vazgeçemiyor” diye konuştu.