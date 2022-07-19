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  4. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

19.07.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta birbirinden iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Oyuncu Can Yaman ile ilişkisiyle Türkiye'de tanınan Diletta Leotta, derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Spor spikeri Diletta Leotta cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunan güzel spiker, o pozuyla binlerce beğeni aldı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

30 yaşındaki Diletta Leotta son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan isim, derin göğüs dekolteli poz verdi.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Leotta o pozuyla kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

İşte Leotta'nın Instagram pozları...

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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