İtalyan spor spikeri Diletta Leotta derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Spor spikeri Diletta Leotta cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunan güzel spiker, o pozuyla binlerce beğeni aldı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

30 yaşındaki Diletta Leotta son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan isim, derin göğüs dekolteli poz verdi.

Leotta o pozuyla kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

İşte Leotta'nın Instagram pozları...





