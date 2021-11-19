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İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor

19.11.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü ile devre arasında yollar ayrılıyor.

İtalyanlar duyurdu! Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
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Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.

MURIQI'İN İSTATİSTİKLERİ KÖTÜ

Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriqi toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriqi kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.


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transfer Vedat Muriqi
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