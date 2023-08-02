İtalyanlar "Yüzde 101 ayrılacak" demişti! Merih Demiral Fenerbahçe'yi böyle açıkladı: Bir tek onlara gelirim!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız vermeden devam eden Fenerbahçe transfer bombalarına ardı ardına patlatmaya devam ediyor.

Sarı-Laciverliler, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve birçok yıldızı kadrosuna katarken geçtiğimiz günlerde Atalanta'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

"YÜZDE 101 AYRILACAK"

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, İtalyan ekibi Atalanta'da kadro dışı kalırken, İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyururken Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

"FENERBAHÇE'YE GELİRİM"

Tüm bunlar yaşanırken, 25 yaşındaki başarılı savunmacıdan konuyla alakalı sürpriz bir açıklama geldi. A Spor'un iddiasına göre Demiral yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum. Ama gelirsem Fenerbahçe'ye gelirim." şeklinde konuştu.

28 MAÇTA GÖREV ALDI

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

