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İtalyanlar "Yüzde 101 ayrılacak" demişti! Merih Demiral Fenerbahçe'yi böyle açıkladı: Bir tek onlara gelirim!

02.08.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de son günlerde gündeme gelen isimlerden biri de milli yıldız Merih Demiral... Atalanta'da kadro dışı kaldığı iddia edilen ve İtalyan basının takımdan ayrılacak dediği Demiral'in ismi Sarı-Lacivertliler ile anılırken yıldız oyuncudan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız vermeden devam eden Fenerbahçe transfer bombalarına ardı ardına patlatmaya devam ediyor.

Sarı-Laciverliler, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve birçok yıldızı kadrosuna katarken geçtiğimiz günlerde Atalanta'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

"YÜZDE 101 AYRILACAK"

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, İtalyan ekibi Atalanta'da kadro dışı kalırken, İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyururken Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

"FENERBAHÇE'YE GELİRİM"

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Tüm bunlar yaşanırken, 25 yaşındaki başarılı savunmacıdan konuyla alakalı sürpriz bir açıklama geldi. A Spor'un iddiasına göre Demiral yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum. Ama gelirsem Fenerbahçe'ye gelirim." şeklinde konuştu.

28 MAÇTA GÖREV ALDI

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Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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