Dünyaca ünlü kulüp inanılmaz rakama satıldı

2017'de Serie B'ye d\u00fc\u015fen \u0130talyan ekibi Palermo, ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan Londra merkezli bir \u015firkete sat\u0131ld\u0131.\nKul\u00fcb\u00fcn ba\u015fkan\u0131 Maurizio Zamparini, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile tak\u0131m\u0131 10 euro gibi sembolik bir rakama satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.PARTNERKourtney Kardashian pozlar\u0131yla olay yaratt\u0131!M\u00fcsl\u00fcman sporculara "Helal g\u0131da" \u00f6nerisiD\u00fcnya sporunda yeni bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor!
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