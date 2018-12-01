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Dünyaca ünlü kulüp inanılmaz rakama satıldı

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 01.12.2018 16:41 | Son Güncelleme

İtalya Ligi Serie B'de mücadele eden köklü kulüp Palermo, sembolik olarak 10 Euro'ya Londra merkezli bir şirkete satıldı.

Dünyaca ünlü kulüp inanılmaz rakama satıldı

2017'de Serie B'ye düşen İtalyan ekibi Palermo, adı açıklanmayan Londra merkezli bir şirkete satıldı.

Kulübün başkanı Maurizio Zamparini, yaptığı açıklama ile takımı 10 euro gibi sembolik bir rakama sattığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Palermo Serie B

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