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İtfaiyeci nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için ne gerekiyor? KPSS'ye girmeden itfaiyeci olunur mu?

Kişilerin meslek seçimleri bazen çok küçükken çocuk yaşlarda belli olurken bazıları için daha ileriki süreçlerde yapılabilir. Meslekler kişisel yeteneklere, becerilere ve ilgi alanlarına göre seçilmelidir. Bunlar dışında gelecek vaat eden, ileride geçim sağlama konusunda kişileri zor durumda bırakmayacağı ön görülen meslekler de yine kişi özelliklerine göre tercih edilebilir.

İtfaiyeci nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için ne gerekiyor? KPSS'ye girmeden itfaiyeci olunur mu?
Ferhan Petek

İçindekiler

  • İtfaiyeci nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için ne gerekiyor?
  • İtfaiyeci olma şartları nelerdir?
  • KPSS'ye girmeden itfaiyeci olunur mu?

Tüm dünya genelinde kabul görmüş olan ve popülerliğini her zaman koruyan itfaiyecilik, birçok çocuğun büyüyünce yapmak istediği ve yapanları kahraman gibi gördüğü mesleklerden biridir. Sadece yangın zamanlarında değil, doğal afetlerde, çeşitli zor koşullara karşı mücadele eden ve hayatını başka hayatları kurtarmaya adamış olan itfaiyeciler hem yangın söndürmekle hem de tüm canlıların güvenliklerini sağlamakla yükümlüdürler.

İtfaiye çalışanları mesleki olarak gereksinim duyulan bazı özelliklere sahip olurlar. Bir kişi itfaiyeci olmak istiyorsa bu özelliklere uygun olmalı ve çeşitli şartları yerine getirmelidir. Bu meslekte uzman seviyesine ulaşabilmek için uzun bir eğitim süreci ve alıştırma dönemi gereklidir. Alınan eğitimler ve geçilen aşamaların ardından kişiler itfaiyeci olarak çalışabilirler.

Çeşitli görevleri bulunan itfaiyecilerin başat yetkileri doğrultusunda müdahale edebilecekleri durumlar ve sorumlulukları şunlardır:

  • Yangınlar
  • Sel, deprem gibi doğal felaketler
  • Çökmeler
  • Mahsur kalmalar
  • Arama kurtarma çalışmaları
  • Olağanüstü kabul edilen durumlar
  • Patlamalar

Çeşitli unvanlar alınabilen itfaiyecilik mesleğinde alınan eğitimler doğrultusunda sınıflandırmalar vardır. Bir dizi teknik eğitimden geçen itfaiyeci adayları aldıkları eğitimlerin sonunda itfaiye teknisyeni, itfaiye teknikeri gibi unvanlar ile çalışabilmektedirler. Alınan eğitimlerin başında hizmet içi eğitimler gelir.

Eğitim süreci içinde yangınlara karşı alınacak olan çeşitli önlemler, itfaiye araçlarının ve gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği, kurtarma ve söndürme bilgileri gibi çeşitli bilgiler verilir. Bu bilgiler şunlardır:

  • Yangınlara karşı alınacak önlemler
  • Söndürme bilgileri
  • Kurtarma yöntem ve teknikleri
  • Kundakçılık ve sabotaj gibi konuların tespit edilebilmesi
  • İlk yardım eğitimleri

Antik Roma döneminden bu yana önemli bir meslek olan itfaiyecilik ve itfaiye teşkilatı teknoloji ile birlikte gelişmekte ve hem insanlar hem de hayvanlar için önemli bir can güvenliği birimi olarak hizmet vermektedir. Bir takım eğitimlerin alınmasını gerekli kılan bu mesleği seçmeyi düşünenlerin bazı özelliklere ve yeteneklere sahip olması da gereklidir. Mesleğe uygun özelliklere sahip olan kişiler bu mesleği yapabilirler.

İtfaiyeci nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için ne gerekiyor?

Hem saygın hem de fedakarlık gerektiren bir meslek olan itfaiyecilik, çok zor koşullarda her türlü canlının güvenliğini sağlamakla ilgili bir meslektir. Beli başlı kriterlere uygun olan ve çeşitli şartları yerine getiren kişiler itfaiyeci olabilirler.

İtfaiyeci olmak için kişisel özelliklerin yanı sıra ön lisans ya da lisans eğitimi almış olmak da gerekir. Üniversitelerin en az 2 yılık bölümleri olan ön lisans eğitimi almış olmak bu mesleği yapmak için zorunlu tutulan durumlardan biridir.

İtfaiyeci olma hakkı kazanan kişilerin bazı temel görevleri vardır. Bu görevler ve sorumluluklar şu şekildedir:

  • Ekip arkadaşları ile birlikte uyum içinde çalışmak
  • Yangın söndürmeden doğal afet durumlarına kadar çeşitli felaket anlarında müdahale etmek
  • Felaket anlarının yaşanmaması ya da büyümemesi için gerekli önlemleri almak
  • Yaşanan felaketler ile ilgili gerekli belgeleri bilgileri toplayarak bunları raporlamak ve arşivlemek
  • Felaket olaylarına dair güncel bilgilerin verildiği eğitimlere, seminerlere, tatbikatlara, konferans gibi çeşitli etkinliklere katılarak buralarda deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak, kendini geliştirmek
  • Olası felaketlere karşı risk analizleri yapmak
  • Olay yerindeki güvenliği sağlamak
  • Olayın sonrasında onarım ve temizlik çalışmalarına etkin olarak katılmak
  • Gerekli ekipmanları ve aletleri doğru kullanmak, bakımlarını ve onarımlarını yaparak eksik ya da arızalı olanları ilgili ve yetkili birimlere rapor etmek

İtfaiyeci olma şartları nelerdir?

Türkiye’de itfaiyeci olabilmek için öncelikli koşul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun dışında erkekler ve kadınlar için ayrı şartlar da yönetmelikte belirtilmiştir. İtfaiye boy ve kilo sınırı da dahil olmak üzere çeşitli şartlara bağlı olarak dahil olunabilen bir alandır. Eğitim durumları, boy ve kilo gibi özellikleri, dayanıklılık, refleks, psikolojik dayanıklılık, özveri, sağlık durumu gibi çeşitli tüm kişi özellikleri değerlendirme kriterleri arasında yer aldığı için şartlara uygun olan kişiler itfaiyecilik mesleği için aday olabilirler.

İtfaiyeci olmak için gerekli olan şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • Lise ya da dengi okullardan mezuniyeti bulunmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Fiziksel yeterlilik sınavını geçmek
  • Ertelenmiş, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş vb bir durumu bulunmamak
  • Zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, cinsel saldırı, hileli iflas, sahtecilik ve benzeri suçlar başta gelmek üzere özgürlüğü kısıtlayacak yüz kızartıcı bir suç işlememiş bir suça bulaşmamış olmak
  • En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)
  • 30 yaşından gün almamış olmak
  • Erkekler için minimum 1.70 cm boyunda kadınlar için ise minimum 1.67 cm boyunda olmak
  • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
  • Sağlık açısından geçilen kontrollerde görevi yerine getirme konusunda bir engelinin çıkmaması
  • Heyecan kaynaklı kekemelik, yükseklik korkusu, davranış bozukluğu, aşırı heyecan gibi psikolojik açıdan rahatsızlıkları bulunmamak

KPSS'ye girmeden itfaiyeci olunur mu?

İtfaiyeci olarak çalışmak için tüm şartları yerine getirmiş olan ve kişisel özellikleri ile de bu mesleğe uygun olan kişiler aldıkları eğitimler doğrultusunda itfaiye eri, itfaiye teknisyeni gibi farklı unvanlarla görevlendirilirler. Ancak bu mesleği yapmak için gerekli olan bir koşul da KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmek ve bu sınavdan en az 70 puan almak koşuludur.

KPSS sınavına girerek bu sınavdan belirtilen en az puan olan 70 puanı almayı başaran ve diğer koşulları da yerine getirmiş olan kişiler atama yolu ile bir belediyeye bağlı itfaiye çalışanı olarak görev yapabilirler.

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İtfaiyeci İtfaiye
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