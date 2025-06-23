İtfaiyeci nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için ne gerekiyor? KPSS'ye girmeden itfaiyeci olunur mu?

Tüm dünya genelinde kabul görmüş olan ve popülerliğini her zaman koruyan itfaiyecilik, birçok çocuğun büyüyünce yapmak istediği ve yapanları kahraman gibi gördüğü mesleklerden biridir. Sadece yangın zamanlarında değil, doğal afetlerde, çeşitli zor koşullara karşı mücadele eden ve hayatını başka hayatları kurtarmaya adamış olan itfaiyeciler hem yangın söndürmekle hem de tüm canlıların güvenliklerini sağlamakla yükümlüdürler.

İtfaiye çalışanları mesleki olarak gereksinim duyulan bazı özelliklere sahip olurlar. Bir kişi itfaiyeci olmak istiyorsa bu özelliklere uygun olmalı ve çeşitli şartları yerine getirmelidir. Bu meslekte uzman seviyesine ulaşabilmek için uzun bir eğitim süreci ve alıştırma dönemi gereklidir. Alınan eğitimler ve geçilen aşamaların ardından kişiler itfaiyeci olarak çalışabilirler.

Çeşitli görevleri bulunan itfaiyecilerin başat yetkileri doğrultusunda müdahale edebilecekleri durumlar ve sorumlulukları şunlardır:

Yangınlar

Sel, deprem gibi doğal felaketler

Çökmeler

Mahsur kalmalar

Arama kurtarma çalışmaları

Olağanüstü kabul edilen durumlar

Patlamalar

Çeşitli unvanlar alınabilen itfaiyecilik mesleğinde alınan eğitimler doğrultusunda sınıflandırmalar vardır. Bir dizi teknik eğitimden geçen itfaiyeci adayları aldıkları eğitimlerin sonunda itfaiye teknisyeni, itfaiye teknikeri gibi unvanlar ile çalışabilmektedirler. Alınan eğitimlerin başında hizmet içi eğitimler gelir.

Eğitim süreci içinde yangınlara karşı alınacak olan çeşitli önlemler, itfaiye araçlarının ve gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği, kurtarma ve söndürme bilgileri gibi çeşitli bilgiler verilir. Bu bilgiler şunlardır:

Yangınlara karşı alınacak önlemler

Söndürme bilgileri

Kurtarma yöntem ve teknikleri

Kundakçılık ve sabotaj gibi konuların tespit edilebilmesi

İlk yardım eğitimleri

Antik Roma döneminden bu yana önemli bir meslek olan itfaiyecilik ve itfaiye teşkilatı teknoloji ile birlikte gelişmekte ve hem insanlar hem de hayvanlar için önemli bir can güvenliği birimi olarak hizmet vermektedir. Bir takım eğitimlerin alınmasını gerekli kılan bu mesleği seçmeyi düşünenlerin bazı özelliklere ve yeteneklere sahip olması da gereklidir. Mesleğe uygun özelliklere sahip olan kişiler bu mesleği yapabilirler.

İtfaiyeci nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için ne gerekiyor?

Hem saygın hem de fedakarlık gerektiren bir meslek olan itfaiyecilik, çok zor koşullarda her türlü canlının güvenliğini sağlamakla ilgili bir meslektir. Beli başlı kriterlere uygun olan ve çeşitli şartları yerine getiren kişiler itfaiyeci olabilirler.

İtfaiyeci olmak için kişisel özelliklerin yanı sıra ön lisans ya da lisans eğitimi almış olmak da gerekir. Üniversitelerin en az 2 yılık bölümleri olan ön lisans eğitimi almış olmak bu mesleği yapmak için zorunlu tutulan durumlardan biridir.

İtfaiyeci olma hakkı kazanan kişilerin bazı temel görevleri vardır. Bu görevler ve sorumluluklar şu şekildedir:

Ekip arkadaşları ile birlikte uyum içinde çalışmak

Yangın söndürmeden doğal afet durumlarına kadar çeşitli felaket anlarında müdahale etmek

Felaket anlarının yaşanmaması ya da büyümemesi için gerekli önlemleri almak

Yaşanan felaketler ile ilgili gerekli belgeleri bilgileri toplayarak bunları raporlamak ve arşivlemek

Felaket olaylarına dair güncel bilgilerin verildiği eğitimlere, seminerlere, tatbikatlara, konferans gibi çeşitli etkinliklere katılarak buralarda deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak, kendini geliştirmek

Olası felaketlere karşı risk analizleri yapmak

Olay yerindeki güvenliği sağlamak

Olayın sonrasında onarım ve temizlik çalışmalarına etkin olarak katılmak

Gerekli ekipmanları ve aletleri doğru kullanmak, bakımlarını ve onarımlarını yaparak eksik ya da arızalı olanları ilgili ve yetkili birimlere rapor etmek

İtfaiyeci olma şartları nelerdir?

Türkiye’de itfaiyeci olabilmek için öncelikli koşul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun dışında erkekler ve kadınlar için ayrı şartlar da yönetmelikte belirtilmiştir. İtfaiye boy ve kilo sınırı da dahil olmak üzere çeşitli şartlara bağlı olarak dahil olunabilen bir alandır. Eğitim durumları, boy ve kilo gibi özellikleri, dayanıklılık, refleks, psikolojik dayanıklılık, özveri, sağlık durumu gibi çeşitli tüm kişi özellikleri değerlendirme kriterleri arasında yer aldığı için şartlara uygun olan kişiler itfaiyecilik mesleği için aday olabilirler.

İtfaiyeci olmak için gerekli olan şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

Lise ya da dengi okullardan mezuniyeti bulunmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Fiziksel yeterlilik sınavını geçmek

Ertelenmiş, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş vb bir durumu bulunmamak

Zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, cinsel saldırı, hileli iflas, sahtecilik ve benzeri suçlar başta gelmek üzere özgürlüğü kısıtlayacak yüz kızartıcı bir suç işlememiş bir suça bulaşmamış olmak

En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)

30 yaşından gün almamış olmak

Erkekler için minimum 1.70 cm boyunda kadınlar için ise minimum 1.67 cm boyunda olmak

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Sağlık açısından geçilen kontrollerde görevi yerine getirme konusunda bir engelinin çıkmaması

Heyecan kaynaklı kekemelik, yükseklik korkusu, davranış bozukluğu, aşırı heyecan gibi psikolojik açıdan rahatsızlıkları bulunmamak

KPSS'ye girmeden itfaiyeci olunur mu?

İtfaiyeci olarak çalışmak için tüm şartları yerine getirmiş olan ve kişisel özellikleri ile de bu mesleğe uygun olan kişiler aldıkları eğitimler doğrultusunda itfaiye eri, itfaiye teknisyeni gibi farklı unvanlarla görevlendirilirler. Ancak bu mesleği yapmak için gerekli olan bir koşul da KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmek ve bu sınavdan en az 70 puan almak koşuludur.

KPSS sınavına girerek bu sınavdan belirtilen en az puan olan 70 puanı almayı başaran ve diğer koşulları da yerine getirmiş olan kişiler atama yolu ile bir belediyeye bağlı itfaiye çalışanı olarak görev yapabilirler.