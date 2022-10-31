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Sanayi eş anlamlısı nedir? Sanayi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olan eş anlamlı kelimeler dilimizin sözcük bakımından zenginliğini de gösterir. Anlamdaş kelimeler de adı verilen eş anlamlı kelimeler Türkçenin zengin kelimelere sahip olduğunun göstergesidir. Anlamdaş yani eş anlamlı kelimelerin hepsi cümlede aynı anlama gelir. Pek çok kelimede eş anlamlılık durumu görülür. Sanayi kelimesi de eş anlama sahip kelimedir. Peki, sanayinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Sanayi eş anlamlısı nedir? Sanayi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerin genel olarak bir tanesi yabancı kökenli kelimeden oluşur. Anlamdaş kelimelerin en bilinen anlamı yazılış ve okunuş bakımından farklı anlam bakımından aynı olmalarıdır. Birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Sanayinin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde sanayi yerine kullanılabilir.

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Sanayi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sanayi kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen sanayi kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "ham maddelerin işlendiği, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntem ve araçların tümü, işleyim ve endüstri" anlamlarına gelir. Tüm eş anlamlı kelimelerde olduğu gibi sanayi sözcüğünün yerine kullanılan eş anlamlısı yazı ve konuşma dilinde aynıdır. Sanayi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Endüstri
  • İşleyim
  • Uran

Sanayi ile yazılış ve okunuş bakımından farklı olan bu kelimeler anlam olarak aynı anlamı ifade eder. Cümle içinde sanayi yerine ve birbirleri yerine kullanılabilirler. Eş anlamlılar cümlede birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz.

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Sanayinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe Dil Bilgisi konularında önemli bir yere sahip olan eş anlamlı kelimeler ortaokul çocuklarına ders olarak öğretilir. Kelime dağarcığının gelişmesi ve beyin jimnastiği açısından faydalı olan eş anlamlı kelimeler günlük yaşamda kullanılabilir. Etkin bir konuşma yapabilmek için eş anlamlı kelimeleri bilmek gerekir. Örnek cümleler ile daha iyi anlaşılan bu kelimelerden Sanayi eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler aşağıda olduğu gibidir:

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