Sanayi eş anlamlısı nedir? Sanayi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerin genel olarak bir tanesi yabancı kökenli kelimeden oluşur. Anlamdaş kelimelerin en bilinen anlamı yazılış ve okunuş bakımından farklı anlam bakımından aynı olmalarıdır. Birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Sanayinin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde sanayi yerine kullanılabilir.

Sanayi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan sanayi kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen sanayi kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "ham maddelerin işlendiği, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntem ve araçların tümü, işleyim ve endüstri" anlamlarına gelir. Tüm eş anlamlı kelimelerde olduğu gibi sanayi sözcüğünün yerine kullanılan eş anlamlısı yazı ve konuşma dilinde aynıdır. Sanayi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Endüstri

İşleyim

Uran

Sanayi ile yazılış ve okunuş bakımından farklı olan bu kelimeler anlam olarak aynı anlamı ifade eder. Cümle içinde sanayi yerine ve birbirleri yerine kullanılabilirler. Eş anlamlılar cümlede birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz.

Sanayinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe Dil Bilgisi konularında önemli bir yere sahip olan eş anlamlı kelimeler ortaokul çocuklarına ders olarak öğretilir. Kelime dağarcığının gelişmesi ve beyin jimnastiği açısından faydalı olan eş anlamlı kelimeler günlük yaşamda kullanılabilir. Etkin bir konuşma yapabilmek için eş anlamlı kelimeleri bilmek gerekir. Örnek cümleler ile daha iyi anlaşılan bu kelimelerden Sanayi eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler aşağıda olduğu gibidir: