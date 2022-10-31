İzlemek eş anlamlısı nedir? İzlemek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İzlemek kelimesi, Eski Türkçeye dayanır. İzlemek kelimesinin eş anlamı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıkları da vardır. İzlemek, iz sözcüğünden Türkiye Türkçesi +lA- ekiyle türetilen "izle-" kelimesinden türemiştir. İzlemek sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlam karşılıkları:
- Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek.
- Zaman, süre, sıra vb. bakımından gelmek, arkasından gelmek, arkasında olmak.
- Bir olayın gelişimini gözden geçirmek.
- Eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, seyretmek.
- Belirli bir yönde gitmek.
- Gözlemek, incelemek.
- Belirli bir tutum, davranış veya düşünceyi benimsemek.
- Bir şeye uymak, bağlı olmak.
- Herhangi bir olayla ilgilenmek.
İzlemek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
İzlemek kelimesi de eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. İzlemenin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde izlemek yerine kullanılabilir. Ancak izlemenin hem birden fazla eş anlamı hem de birden fazla anlamı olduğu için kelimelerin ve cümlelerin kullanımına göre kelime seçimi yapmak gerekir. İzlemek eş anlamlısı bulunan sözcükler arasındadır. İzlemenin eş anlamlısı olan kelimeler:
- Gelmek
- Koşmak
- Kovalamak
- Seyretmek
- Takip etmek
- Tutmak
İzlemenin eş anlamlıları ile örnek cümleler
İzlemek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:
- Biraz daha olanları seyredip müdahale edeceğim.
- Atlar arabanın arkasından koşuyordu.
- Öndeki arabayı takip edebilir miyiz?
- Çoban koyunları takip ederek yürüyordu.
- Sen de gelmek ister misin?
- Tüm gün boyunca seyretmekten başka bir iş yapmadılar.
- Arabanın ardından gelerek bizi izlediler.
- Genç adam, sevgilisini uzaktan beri takip ediyordu.
- Onu neden gözleyip ne yapıp ettiğini merak edesin ki?
- Annesi küçük kızını öteden beri seyredip ne yaptığına bakıyordu.
- Beni takip edeceğine kendine odaklansan bütün bunlar başına gelmezdi.
- Köpek küçük çocuğun peşinden tutmuş gidiyordu.
- Topluluk, yarışan arabaları takip ederek görüyordu.
- Bu kadar seyretme sonrasında dinlenmesi gerekir.
- Benim yaptıklarımı kovalayacağına kendinle ilgilensen birçok şey yaşayabilirdin.
- Çocuklarını takip ederek aileyi geçindirmeye çalışmaktan çok yorulmuştu.