Mynet Trend

İtiraf etti: İki genç kızı da ben öldürdüm!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Romanya’da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortadan kaybolması olayında gözaltına alınan şüphelinin avukatı, müvekkilinin genç kızı ve 18 yaşındaki bir diğer kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

İtiraf etti: İki genç kızı da ben öldürdüm!

65 yaşındaki zanlı Gheorge Dinca, polisteki sorgusunda, geçen çarşamba kaybolan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu’yu ve nisan ayından beri haber alınamayan 18 yaşındaki Luiza Melencu’yu öldürdüğünü kabul etti.

Alexandra Macesanu’nun kaçırıldığı sırada üç kez polisi arayıp, yardım istediğinin ortaya çıkmasından sonra kamuoyu olaya tepki göstermişti. Tepkilerin ardından ülkenin emniyet genel müdürü görevden alınmıştı.

Dinca’nın avukatı Alexandru Bogdan, yaptığı açıklamada, müvekkilinin “suçlarını itiraf ettiğini” söyledi.

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Silahın oyuncak olduğunu anlayınca...Silahın oyuncak olduğunu anlayınca...
Nefesler tutuldu, herkes oradaydı!Nefesler tutuldu, herkes oradaydı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Romanya genç kız

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

Şaşkına çeviren olay! Yolcunun bavulundan öyle bir şey çıktı ki...

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

İğrenç olay! Kabinde elbise deneyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Hutbe tartışması kanlı bitti! İmam bıçağı çıkardı ve...

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

Sevinçleri sadece 2 saat sürdü! Faciaya kıl payı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistanlı muhabir sel içinde haber sundu: Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor

Pakistanlı muhabir sel içinde haber sundu: Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor

Rusya’da 2 çocuk oyuncak silahla soygun yapmaya çalıştı

Silahın oyuncak olduğunu anlayınca...

Nefesler tutuldu, herkes oradaydı!

Nefesler tutuldu, herkes oradaydı!

Yardım için ırmağa koşan vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldular

Gördükleri karşısında şok oldular

Siber sapıklık: Telefonumda o fotoğraf belirince donakaldım

Siber sapıklık: Telefonumda o fotoğraf belirince donakaldım

Yatağının başından ayrılmadı!

Yürek burkan kare! Yatağının başından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.