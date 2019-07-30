İtiraf etti: İki genç kızı da ben öldürdüm!

65 yaşındaki zanlı Gheorge Dinca, polisteki sorgusunda, geçen çarşamba kaybolan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu’yu ve nisan ayından beri haber alınamayan 18 yaşındaki Luiza Melencu’yu öldürdüğünü kabul etti.
Alexandra Macesanu’nun kaçırıldığı sırada üç kez polisi arayıp, yardım istediğinin ortaya çıkmasından sonra kamuoyu olaya tepki göstermişti. Tepkilerin ardından ülkenin emniyet genel müdürü görevden alınmıştı.
Dinca’nın avukatı Alexandru Bogdan, yaptığı açıklamada, müvekkilinin “suçlarını itiraf ettiğini” söyledi.
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