İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor

Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak sürdüren yeşil-beyazlı futbolcular, sabah ve akşam saatlerinde iki grup halinde gerçekleşen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman denge ve kuvvet çalışması ile sona erdi.
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