YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

09.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Maçın ikinci yarısının son 10-15 dakikası güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik maçı rahat bir şekilde bitirebildik"

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın son bölümlerinde yakaladıkları pozisyonlarla maçı daha rahat bitirebileceklerini söyledi.

Çalımbay, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'dan galibiyetle dönmenin kolay olmadığını söyledi. Zoru başardıklarını anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Buraya puan ve puanlar için geldik. Amacımız iyi bir şekilde ayrılmaktı. Futbolcu kardeşlerim hepsi elinden geleni yaptı. Zaman zaman hatalarımız oldu ama iyi oynadık ve mücadele ettik. Konyaspor ligin iyi takımlarından biri. Özellikle kendi sahasında taraftarıyla çok daha etkili oluyorlar. Maçın ikinci yarısının son 10-15 dakikası güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik maçı rahat bir şekilde bitirebildik. Güzel şeyler yakaladık. Tabii ki zaman zaman da baskı da yedik. Konyaspor, çift santrafor oynamaya başladı. Onları da başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel şekilde karşıladılar. Kaptığımız topları çok güzel ataklarla gittik ama maalesef son paslarımızda dikkatli değildik. Alınan galibiyet bizim adımıza önemli."

Çalımbay, gelecek hafta Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Ondan sonra Göztepe ve Fenerbahçe maçı var. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra lig ve kupayı aynı anda götürmeye çalışacağız. Bu galibiyetimizi asbaşkanımız Serkan Aydın'ın tedavi süreci var. Ona armağan ediyoruz." dedi.

Çalımbay, takıma 2-3 oyuncu transferinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Konyaspor Sivasspor

Konya Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Tercan Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Filiz Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
Zeynep Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.