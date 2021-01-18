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İvrindi’de 2 kırsal mahalleye karantina

18.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahalleleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahalleleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahallelerinde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Pazar gününden itibaren karantinanın başlatıldığı ifade edildi.

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