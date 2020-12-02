MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! İyi Aile Babası 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! İyi Aile Babası 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

02.12.2020 02:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni komedi dizisi İyi Aile Babası ekrana gelmek için gün sayıyor. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar ve Bahar Şahin'in başrollerde oynadığı İyi Aile Babası dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki İyi Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi.

İyi Aile Babası dizisinin başrollerini komedinin sevilen isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaşıyor.
İyi Aile Babası 1. bölümüyle 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de olacak.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır.

iyi aile babası4

Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür.

Koronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldıKoronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldı

Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

iyi aile babası6

Kanal D’nin yeni dizisi yakında izleyici ile buluşacak.

iyi aile babası77

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

iyi aile babası3
Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı.
iyi aile babası5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
Son rolü çok konuşuldu! Bakın daha önce nerede oynamışSon rolü çok konuşuldu! Bakın daha önce nerede oynamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. son bölüm finalinde şok pusu! Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü EDHO'dan ayrıldı mı?

EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik sürprizi! Kırmızı Oda 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim ile ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim ile ekrana dönüyor! Seni Çok Bekledim'in konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ramo 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cihangir Ramo'nun ölüm emrini veriyor

Cihangir Ramo'nun ölüm emrini veriyor

TRT'den yeni dizi! Başrolde Ahmet Kural var

TRT'den yeni dizi! Başrolde Ahmet Kural var

Tara Mcmillan kimdir? Sihirli Annem’in Eda’sı Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli?

İşte Sihirli Annem’in yeni Eda’sı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.