İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlıyor? İyi Günde Kötü Günde yayın tarihi ne zaman? İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi!

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstelendiği başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Kay Allen’in paylaştığı Star TV’nin yeni sezon bombası İyi Günde Kötü Günde dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Tanıtım görüntülerinin ardından fragmanıyla da merak uyandıran diziye dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV’nin yeni sezonda büyük bir heyecanla beklenen İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlayacak sorusu sonunda yanıt buldu. Oyuncu kadrosundaki dev isimler ve eğlenceli senaryosuyla reyting canavarı olmaya aday İyi Günde Kötü Günde dizisi 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. İyi Günde Kötü Günde dizisinde nikah masasında terk edilen Leyla’nın eski erkek arkadaşı Sarp’ın düğününü organize etmek zorunda kalması anlatılıyor. Dizide Elçin Sangu’nun canlandırdığı Leyla karakteriyle birlikte aşk ve iş profesyonelliğini konu alan ince çizgideki romantizm dolu maceralar seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşık ama bir o kadar da işine bağlı Leyla’nın eski sevgilisi Sarp ve Melisa’nın düğün organizasyonu planlaması izleyici için ilgi çekici bir maceraya dönüşecek.