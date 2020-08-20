İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlayacak? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimlerdir? İyi Günde Kötü Günde konusu...

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin senaryosu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in kaleminden çıkıyor. Ekranlara gelmek için gün sayan İyi Günde Kötü Günde oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Şenay Gürler, Derya Alabora, Yasemin Allen, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Tugay Erdoğan, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Selin Karayağız, Betül Berfin Oruç, Mutlu Karaduman, İpek Zeynep İlbeyli, Aksel Bonfil, Fulden Obiz ve Baybars Tören gibi birbirinden ünlü isimler yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yeni bölümleri için kamera karşısına çeken oyuncularıyla İyi Günde Kötü Günde dizisinin yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin oturuyor. Eylül ayında izleyici karşısına çıkmayı bekleyen İyi Günde Kötü Günde tanıtımından sonra dizinin hayranları oluşmaya başladı.

Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayan İyi Günde Kötü Günde ekibinden yeni bir fotoğraf geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın sonrasında televizyonseverlerin heyecanı perçimlendi. İddialı oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla dikkatleri çekmeyi başaran proje hakkında “İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman, İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu nedir?” sorularının cevapları aratılıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?



Star TV’nin yeni göz bebeği İyi Günde Kötü Günde Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirlerinin içine geçen hikayelerini anlatıyor. Yıllar önce sevgili olan Leyla (Elçin Sangu) ve Sarp (Ozan Dolunay) evlenmek için ilk adımı atmıştır. Ancak kafası karışan Sarp Leyla’yı nikah masasında terk ederek kayıplara karışmıştır. Aşk olduğu adamın bu hareketiyle derin bir üzüntü yaşayan Leyla ile acısını içine gömerek işine konstre olamyı seçmiştir. Kaderin ağlarını örmesi üzerine ise Leyla bir anda kendini Ozan ve yeni sevgilisi Melisa’nın düğün organizasyonlarını yaparken bulur. Bir andan işini güzel yapmak isteyen Leyla eski sevgilisinin düğün planlamasını yaparken türlü sorunlarla mücadele eder.

