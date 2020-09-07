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İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Elçin Sangu'nun yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Star TV'nin iddialı dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin yayın tarihi açıklandı. Elçin Sangu'nun yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Peki İyi Günde Kötü konusu nedir, oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü ne zaman başlıyor? İşte İyi Günde Kötü dizisinden yeni fragman.

Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Kay Allen ve Mehmet Ozan Dolunay'ın yer aldığı İyi Günde Kötü Günde 12 Eylül Cumartesi akşamı Star’da başlıyor.
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Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

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Star TV’nin yeni göz bebeği İyi Günde Kötü Günde Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirlerinin içine geçen hikayelerini anlatıyor. Yıllar önce sevgili olan Leyla (Elçin Sangu) ve Sarp (Ozan Dolunay) evlenmek için ilk adımı atmıştır. Ancak kafası karışan Sarp Leyla’yı nikah masasında terk ederek kayıplara karışmıştır. Aşk olduğu adamın bu hareketiyle derin bir üzüntü yaşayan Leyla ile acısını içine gömerek işine konstre olamyı seçmiştir. Kaderin ağlarını örmesi üzerine ise Leyla bir anda kendini Ozan ve yeni sevgilisi Melisa’nın düğün organizasyonlarını yaparken bulur. Bir andan işini güzel yapmak isteyen Leyla eski sevgilisinin düğün planlamasını yaparken türlü sorunlarla mücadele eder.
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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

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Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin senaryosu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in kaleminden çıkıyor. Ekranlara gelmek için gün sayan İyi Günde Kötü Günde oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Şenay Gürler, Derya Alabora, Yasemin Allen, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Tugay Erdoğan, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Selin Karayağız, Betül Berfin Oruç, Mutlu Karaduman, İpek Zeynep İlbeyli, Aksel Bonfil, Fulden Obiz ve Baybars Tören gibi birbirinden ünlü isimler yerini aldı.
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