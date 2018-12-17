YEMEK

İyi insanlar hala var! Günde 3 öğün yemek yapıp ihtiyaç sahiplerine sunuyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesi Hacıhüseyinler Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır devam eden Gezek geleneği ile köyde yaşayan aileler, sırayla her gün 3 öğün yemek yapıyor. Geçmişte köyden geçen yolcular için yapılan yemek, şimdilerde ise yaşlı ve muhtaçlara dağıtılıyor. Asırlardır süren bu gelenek bize 'insanlık ölmemiş!' dedirtiyor...

İyi insanlar hala var! Günde 3 öğün yemek yapıp ihtiyaç sahiplerine sunuyorlar

Balıkesir'in Hacıhüseyinler Mahallesi'nde Gezek geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. 550 haneli ve 1300 nüfuslu mahallede, aileler her gün sırayla sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hazırlıyor. Günün 3 öğün yemeği, 3 farklı aile tarafından yapılıyor. Her aileye yılda 2 kez yemek sırası geliyor. Hazırlanan yemekler mahalledeki caminin altında yer alan köy odasına getiriliyor. Köye gelen misafirler burada yemek yiyor. Son dönemde mahalleye gelen misafir sayısı azalmış olsa da, gelenek devam ettiriliyor. Yemekler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Mahalle sakinleri geleneği uzun yıllar devam ettirmekte kararlı olduklarını söylüyor.

"Geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz"

’Gezek’ geleneğinin dedelerinden günümüze ulaştığını anlatan Muhtar Musa Sarı, "Bizim bu ’Gezek’ dediğimiz gelenek nedeniyle sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek çıkmaktadır. Hazırlanan yemeğimizi, köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafir olmadığı zamanlar köyümüzün garibanı, yaşlısı gezek yemeğinden sebeplenmekte. Geleneği devam ettiriyoruz ve mutluyuz. Türkiye'nin her yerinde bu geleneğin olmasını istiyoruz" dedi.

Keşke Türkiye'nin her yerine yayılsa

Mahalleye yeni atanan İmam Muhammed Günay da "Çok güzel bir gelenek. Keşke Türkiye'nin her yerine bu gelenek yayılsa" diye konuştu. Mahallenin yaşlılarından Mehmet Sarıbaş yemekten bazen kendilerinin de yediğini belirterek, "Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gezek geleneği yardımlaşma

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